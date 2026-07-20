Quartier résidentiel Époustouflant ! un domaine privé d'exception à 5 minutes de la mer !

בס״ד
NOUVELLE EXCLUSIVITÉ –
RE/MAX COLLECTION
Un domaine privé d'exception au cœur de Hadera !
Il existe des propriétés que l'on visite…
Et il y a celles dont on tombe amoureux dès les premiers instants…
Bienvenue dans l'une des plus belles propriétés de Hadera : un véritable havre de paix où luxe, espace, intimité et nature se rencontrent pour offrir un art de vivre unique.
Édifiée sur un magnifique terrain de 2 000 m², cette élégante demeure de 282 m² habitables vous invite à vivre chaque jour comme si vous étiez en vacances.
Dès votre arrivée, une majestueuse allée bordée de palmiers vous transporte dans une atmosphère digne des plus beaux resorts.
✨ Les prestations
? 12 pièces aux volumes généreux,
? Parc paysager luxuriant,
? Grande piscine privée,
♨️ Jacuzzi extérieur,
? Véritable terrain de basket privé,
? Salon de réception avec superbe cheminée en pierre,
? Nombreuses places de stationnement,
? Intimité absolue, sans aucun vis-à-vis,
✨ De magnifiques espaces de réception intérieurs et extérieurs,
?️ Possibilité de construire davantage, offrant un potentiel exceptionnel pour agrandir encore le domaine.
? Un emplacement privilégié
Située dans le quartier résidentiel calme et recherché de Neve Haïm à Hadera, cette propriété bénéficie d'un emplacement exceptionnel :
✔ À seulement 5 minutes en voiture de la mer,
✔ À mi-chemin entre Tel-Aviv et Haïfa,
✔ À proximité immédiate de plusieurs synagogues,
✔ À quelques minutes du Village Mall HaHof, ses restaurants, cafés, commerces et boutiques,
✔ Proche de la gare permettant de rejoindre rapidement Tel-Aviv, Herzliya ou Haïfa,
✔ Accès rapide aux principaux axes routiers.
Une propriété aux possibilités infinies
Cette demeure est idéale comme :
• Résidence principale de prestige,
• Résidence secondaire ou maison de vacances,
• Domaine familial multigénérationnel,
• Investissement patrimonial d'exception grâce à son fort potentiel d'agrandissement.
✨ Les propriétés sur un terrain aussi grand sont extrêmement rares sur le marché !
Une visite suffira pour comprendre que ce domaine est absolument unique.
? Licence immobilière : 313736
Votre projet immobilier en Israël mérite un accompagnement d'excellence.