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Quartier résidentiel Époustouflant ! un domaine privé d'exception à 5 minutes de la mer !

Hadera, Israël
depuis
$4,92M
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ID: 38515
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    HaKomuna HaHaderatit

À propos du complexe

בס״ד NOUVELLE EXCLUSIVITÉ – RE/MAX COLLECTION Un domaine privé d'exception au cœur de Hadera ! Il existe des propriétés que l'on visite… Et il y a celles dont on tombe amoureux dès les premiers instants… Bienvenue dans l'une des plus belles propriétés de Hadera : un véritable havre de paix où luxe, espace, intimité et nature se rencontrent pour offrir un art de vivre unique. Édifiée sur un magnifique terrain de 2 000 m², cette élégante demeure de 282 m² habitables vous invite à vivre chaque jour comme si vous étiez en vacances. Dès votre arrivée, une majestueuse allée bordée de palmiers vous transporte dans une atmosphère digne des plus beaux resorts. ✨ Les prestations ? 12 pièces aux volumes généreux, ? Parc paysager luxuriant, ? Grande piscine privée, ♨️ Jacuzzi extérieur, ? Véritable terrain de basket privé, ? Salon de réception avec superbe cheminée en pierre, ? Nombreuses places de stationnement, ? Intimité absolue, sans aucun vis-à-vis, ✨ De magnifiques espaces de réception intérieurs et extérieurs, ?️ Possibilité de construire davantage, offrant un potentiel exceptionnel pour agrandir encore le domaine. ? Un emplacement privilégié Située dans le quartier résidentiel calme et recherché de Neve Haïm à Hadera, cette propriété bénéficie d'un emplacement exceptionnel : ✔ À seulement 5 minutes en voiture de la mer, ✔ À mi-chemin entre Tel-Aviv et Haïfa, ✔ À proximité immédiate de plusieurs synagogues, ✔ À quelques minutes du Village Mall HaHof, ses restaurants, cafés, commerces et boutiques, ✔ Proche de la gare permettant de rejoindre rapidement Tel-Aviv, Herzliya ou Haïfa, ✔ Accès rapide aux principaux axes routiers. Une propriété aux possibilités infinies Cette demeure est idéale comme : • Résidence principale de prestige, • Résidence secondaire ou maison de vacances, • Domaine familial multigénérationnel, • Investissement patrimonial d'exception grâce à son fort potentiel d'agrandissement. ✨ Les propriétés sur un terrain aussi grand sont extrêmement rares sur le marché ! Une visite suffira pour comprendre que ce domaine est absolument unique. ? Licence immobilière : 313736 Votre projet immobilier en Israël mérite un accompagnement d'excellence.

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Hadera, Israël
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