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Quartier résidentiel Entre gordon et la mer !

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,38M
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11
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ID: 38405
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Hirschenberg, 3

À propos du complexe

Appartement à vendre au centre de Tel-Aviv, proche de Gordon et de la mer ! Immeuble classé avec beaucoup de caractère. Appartement rénové de haut standing. 2ème étage sur 3, sans ascenseur. 4 pièces (possibilité de revenir facilement à 3 pièces). 2 W.C. 70 m² + 11 m² de terrasse avec vue dégagée. Hauts plafonds. 3 expositions : Sud, Est, Ouest. Électroménager inclus. Prix : 4 200 000 ₪

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Tel-Aviv, Israël
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