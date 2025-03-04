Complexe résidentiel A unique project 30 meters from the ocean on the picturesque Virgin Beach.

Nous ouvrons une occasion unique d'investir dans l'immobilier haut de gamme sur la première ligne de l'océan dans l'un des coins les plus pittoresques de Bali - Virgin Beach dans la région de Karangasem, à 4,5 km du village de Candi Dasa.

Un luxueux complexe hôtelier de 4 étages comprend 84 chambres, chacune offrant un accès direct à l'océan et une vue imprenable sur les eaux infinies.

Nombre de chambres : studio, 1

Superficie: 46 m2 - 101 m2

Ameublement: entièrement meublé

Pour les investisseurs:

Loyer: assurer un revenu stable de 15%

Révente: Recevoir un bénéfice de 35%

Plan de paiement

Acompte 30%

Pas de versements jusqu'à la fin de la construction

Achèvement de la construction : 4ème trimestre de 2025.

Infrastructure:

Piscines

Lobby

Cafés et restaurants

Centre de remise en forme

Salon SPA

Aire de jeux pour enfants

Centre de plongée

Sports nautiques

Sécurité 24/7

Cette infrastructure offre aux résidents un confort et un style de vie confortable sans avoir à quitter le complexe.