Complexe résidentiel A unique project 30 meters from the ocean on the picturesque Virgin Beach.

Nous ouvrons une occasion unique d'investir dans l'immobilier haut de gamme sur la première ligne de l'océan dans l'un des coins les plus pittoresques de Bali - Virgin Beach dans la région de Karangasem, à 4,5 km du village de Candi Dasa.
Un luxueux complexe hôtelier de 4 étages comprend 84 chambres, chacune offrant un accès direct à l'océan et une vue imprenable sur les eaux infinies.
Pour les investisseurs:
Plan de paiement
Achèvement de la construction : 4ème trimestre de 2025.
Infrastructure:
Cette infrastructure offre aux résidents un confort et un style de vie confortable sans avoir à quitter le complexe.