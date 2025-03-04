  1. Realting.com
  Complexe résidentiel A unique project 30 meters from the ocean on the picturesque Virgin Beach.

Complexe résidentiel A unique project 30 meters from the ocean on the picturesque Virgin Beach.

Candidasa, Indonésie
depuis
$236,000
BTC
2.8071730
ETH
147.1359397
USDT
233 329.5433761
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
8
ID: 27556
In CRM: 002236
Dernière actualisation: 05/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Karangasem
  • Ville
    Kecamatan Karangasem
  • Ville
    Candidasa

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Nous ouvrons une occasion unique d'investir dans l'immobilier haut de gamme sur la première ligne de l'océan dans l'un des coins les plus pittoresques de Bali - Virgin Beach dans la région de Karangasem, à 4,5 km du village de Candi Dasa.

Un luxueux complexe hôtelier de 4 étages comprend 84 chambres, chacune offrant un accès direct à l'océan et une vue imprenable sur les eaux infinies.

  • Nombre de chambres : studio, 1
  • Superficie: 46 m2 - 101 m2
  • Ameublement: entièrement meublé

Pour les investisseurs:

  • Loyer: assurer un revenu stable de 15%
  • Révente: Recevoir un bénéfice de 35%

Plan de paiement

  • Acompte 30%
  • Pas de versements jusqu'à la fin de la construction

Achèvement de la construction : 4ème trimestre de 2025.

Infrastructure:

  • Piscines
  • Lobby
  • Cafés et restaurants
  • Centre de remise en forme
  • Salon SPA
  • Aire de jeux pour enfants
  • Centre de plongée
  • Sports nautiques
  • Sécurité 24/7

Cette infrastructure offre aux résidents un confort et un style de vie confortable sans avoir à quitter le complexe.

Localisation sur la carte

Candidasa, Indonésie

