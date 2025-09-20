Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Allemagne
  3. Rhénanie-du-Nord-Westphalie
  4. Commercial
  5. Maison des revenus

Immeuble d'appartements à vendre en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne

Duisbourg
6
Gelsenkirchen
4
Emmerich on the Rhine
3
27 propriétés total trouvé
Maison des revenus 554 m² dans Herne, Allemagne
Maison des revenus 554 m²
Herne, Allemagne
Surface 554 m²
Nombre d'étages 3
Appartement maison à vendre à 44628 HerneLa maison dispose de 8 appartements et 1 bureau (es…
$771,623
Maison des revenus 2 037 m² dans Oberhausen, Allemagne
Maison des revenus 2 037 m²
Oberhausen, Allemagne
Surface 2 037 m²
Nombre d'étages 3
Ensemble de 2 maisons à revenu en AllemagneA vendre un ensemble de maisons à revenus à Oberh…
$1,35M
Maison des revenus 214 m² dans Krefeld, Allemagne
Maison des revenus 214 m²
Krefeld, Allemagne
Surface 214 m²
Nombre d'étages 3
Immeuble en Allemagne, dans le centre de KrefeldUn immeuble d'appartements dans la ville de …
$287,943
Haya PropertyHaya Property
Maison des revenus 1 633 m² dans Oberhausen, Allemagne
Maison des revenus 1 633 m²
Oberhausen, Allemagne
Surface 1 633 m²
Nombre d'étages 4
Forfait de 3 appartements en AllemagneUn paquet de 3 appartements est à vendre.Deux bâtiment…
$1,13M
Maison des revenus 2 250 m² dans Cologne, Allemagne
Maison des revenus 2 250 m²
Cologne, Allemagne
Surface 2 250 m²
Le forfait immobilier en banlieue de Cologne comprend 50 appartements loués et 30 places de …
$6,91M
Maison des revenus 551 m² dans Solingen, Allemagne
Maison des revenus 551 m²
Solingen, Allemagne
Surface 551 m²
Nombre d'étages 5
Appartement maison à vendre à 42651 Solingenchauffage central au gaz dans la maisonchauffage…
$597,736
READY BUSINESS dans Moers, Allemagne
READY BUSINESS
Moers, Allemagne
Nombre de pièces 269
PrêtDortoir étudiant à Dusseldorf, Allemagne avec 269 chambres.Nous ne fournissons pas de se…
Prix ​​sur demande
Maison des revenus 696 m² dans Duisbourg, Allemagne
Maison des revenus 696 m²
Duisbourg, Allemagne
Surface 696 m²
Nombre d'étages 5
47169 DuisbourgMaison construite en 1935 / modernisée en 2019.De vastes travaux de modernisa…
$743,739
Maison des revenus 496 m² dans Duisbourg, Allemagne
Maison des revenus 496 m²
Duisbourg, Allemagne
Surface 496 m²
Nombre d'étages 4
Maison à vendre à Duisburg 47169Surface de la maison 496 m25 appartements sont loués2 places…
$468,623
Maison des revenus 690 m² dans Hagen, Allemagne
Maison des revenus 690 m²
Hagen, Allemagne
Surface 690 m²
Nombre d'étages 5
Maison à vendre à HagenLa maison a 10 appartements +1 appartement dans l'annexe - tous sont …
$747,367
Maison des revenus 1 623 m² dans Recklinghausen, Allemagne
Maison des revenus 1 623 m²
Recklinghausen, Allemagne
Surface 1 623 m²
Nombre d'étages 5
Maison de revenus en Allemagne, à RecklinghausenA vendre maison de revenus, dans le centre d…
$2,34M
Maison des revenus 480 m² dans Duisbourg, Allemagne
Maison des revenus 480 m²
Duisbourg, Allemagne
Surface 480 m²
Nombre d'étages 4
Appartement maison à vendre à 47169 DuisbourgIl y a 8 appartements dans l'immeuble, seulemen…
$539,462
Maison des revenus 221 m² dans Krefeld, Allemagne
Maison des revenus 221 m²
Krefeld, Allemagne
Surface 221 m²
Nombre d'étages 3
Appartement maison à vendre, qui est idéalement situé dans le centre-ville de Krefeld.La mai…
$424,646
Maison des revenus 391 m² dans Gelsenkirchen, Allemagne
Maison des revenus 391 m²
Gelsenkirchen, Allemagne
Surface 391 m²
Nombre d'étages 3
Immeuble à vendre à 47166 Duisburg.Bon emplacement dans la région.il y a 7 appartements dans…
$632,097
Maison des revenus 810 m² dans Emmerich on the Rhine, Allemagne
Maison des revenus 810 m²
Emmerich on the Rhine, Allemagne
Surface 810 m²
Nombre d'étages 3
Appartement maison à vendre à 46446 Emmerich am RheinLa maison dispose de 9 appartements et …
$706,415
Maison des revenus 250 m² dans Duisbourg, Allemagne
Maison des revenus 250 m²
Duisbourg, Allemagne
Surface 250 m²
Nombre d'étages 3
Maison à vendre à Duisburg.La maison a été construite en 1915La maison a 3 étages, 5 apparte…
$430,090
Maison des revenus 491 m² dans Duisbourg, Allemagne
Maison des revenus 491 m²
Duisbourg, Allemagne
Surface 491 m²
Nombre d'étages 4
Appartement maison à vendre à 47166 DuisbourgLa maison a 1 espace commercial - 35 m25 appart…
$524,921
Maison des revenus 463 m² dans Gelsenkirchen, Allemagne
Maison des revenus 463 m²
Gelsenkirchen, Allemagne
Surface 463 m²
Nombre d'étages 4
Maison dans le centre de Gelsenkirchen, à 3 minutes de la rue piétonne centrale.Immeuble ave…
$730,181
Maison des revenus 587 m² dans Sickingmuhle, Allemagne
Maison des revenus 587 m²
Sickingmuhle, Allemagne
Surface 587 m²
Nombre d'étages 3
Immeuble en Allemagne en 45772 MarsImmeuble à Marl est à vendre.Surface de la maison 587 m2L…
$902,918
Maison des revenus 436 m² dans Emmerich on the Rhine, Allemagne
Maison des revenus 436 m²
Emmerich on the Rhine, Allemagne
Surface 436 m²
Nombre d'étages 3
Appartement maison à vendre à 46446 Emmerich am Rheinsurface de la maison 435,5 m2superficie…
$445,585
Maison des revenus 257 m² dans Essen, Allemagne
Maison des revenus 257 m²
Essen, Allemagne
Surface 257 m²
Nombre d'étages 4
Appartement maison à vendre à 45355 Essen-BorbeckLa maison a été construite en 1962.surface …
$488,903
Maison des revenus 446 m² dans Wuppertal, Allemagne
Maison des revenus 446 m²
Wuppertal, Allemagne
Surface 446 m²
Nombre d'étages 4
Promotion de la ferme dans 42117 Wuppertal 1973 année affiches / 2020 rénové avec du béton d…
$969,942
Maison des revenus 321 m² dans Gelsenkirchen, Allemagne
Maison des revenus 321 m²
Gelsenkirchen, Allemagne
Surface 321 m²
Nombre d'étages 4
Maison à vendre à 45892 Gelsenkirchen.La maison a été construite en 1970 comme une maison de…
$381,092
Maison des revenus 870 m² dans Gelsenkirchen, Allemagne
Maison des revenus 870 m²
Gelsenkirchen, Allemagne
Surface 870 m²
Nombre d'étages 5
Appartement maison à vendre à 45881 Gelsenkirchenen bon étatmaison 196712 appartements5 étag…
$902,038
Maison des revenus 562 m² dans Duisbourg, Allemagne
Maison des revenus 562 m²
Duisbourg, Allemagne
Surface 562 m²
Nombre d'étages 4
Immeuble à vendre à 47169 Duisburg.Surface de la maison 562 m2il y a 7 appartements dans le …
$521,660
Maison des revenus 950 m² dans Emmerich on the Rhine, Allemagne
Maison des revenus 950 m²
Emmerich on the Rhine, Allemagne
Surface 950 m²
Nombre d'étages 4
Appartement maison à vendre à 46446 Emmerich am RheinIl y a un héliport près de l'autre côté…
$521,660
Maison des revenus 656 m² dans Wuppertal, Allemagne
Maison des revenus 656 m²
Wuppertal, Allemagne
Surface 656 m²
Nombre d'étages 4
Appartement maison à vendre à 42117 Wuppertal, construit en 1973 / rénové en 2020 avec des p…
$925,540
