Immeuble d'appartements à vendre en Gelsenkirchen, Allemagne

propriété commerciale
5
5 propriétés total trouvé
Maison des revenus 463 m² dans Gelsenkirchen, Allemagne
Maison des revenus 463 m²
Gelsenkirchen, Allemagne
Surface 463 m²
Nombre d'étages 4
Apartment house in the very center of Gelsenkirchen, 3 minutes from the central pedestrian s…
$730,181
Maison des revenus 321 m² dans Gelsenkirchen, Allemagne
Maison des revenus 321 m²
Gelsenkirchen, Allemagne
Surface 321 m²
Nombre d'étages 4
Maison à vendre à 45892 Gelsenkirchen.La maison a été construite en 1970 comme une maison de…
$381,092
Maison des revenus 870 m² dans Gelsenkirchen, Allemagne
Maison des revenus 870 m²
Gelsenkirchen, Allemagne
Surface 870 m²
Nombre d'étages 5
Appartement maison à vendre à 45881 Gelsenkirchenen bon étatmaison 196712 appartements5 étag…
$902,038
Maison des revenus 465 m² dans Gelsenkirchen, Allemagne
Maison des revenus 465 m²
Gelsenkirchen, Allemagne
Surface 465 m²
Nombre d'étages 4
$627,479
Maison des revenus 391 m² dans Gelsenkirchen, Allemagne
Maison des revenus 391 m²
Gelsenkirchen, Allemagne
Surface 391 m²
Nombre d'étages 3
Immeuble à vendre à 47166 Duisburg.Bon emplacement dans la région.il y a 7 appartements dans…
$632,097
