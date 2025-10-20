Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Immeuble d'appartements à vendre en Wuppertal, Allemagne

Maison des revenus 656 m² dans Wuppertal, Allemagne
Maison des revenus 656 m²
Wuppertal, Allemagne
Surface 656 m²
Nombre d'étages 4
Appartement maison à vendre à 42117 Wuppertal, construit en 1973 / rénové en 2020 avec des p…
$925,540
Maison des revenus 446 m² dans Wuppertal, Allemagne
Maison des revenus 446 m²
Wuppertal, Allemagne
Surface 446 m²
Nombre d'étages 4
Promotion de la ferme dans 42117 Wuppertal 1973 année affiches / 2020 rénové avec du béton d…
$969,942
Maison des revenus 371 m² dans Wuppertal, Allemagne
Maison des revenus 371 m²
Wuppertal, Allemagne
Surface 371 m²
Nombre d'étages 3
$488,039
