  2. Allemagne
  3. Duisbourg
  4. Commercial
  5. Maison des revenus

Immeuble d'appartements à vendre en Duisbourg, Allemagne

propriété commerciale
8
8 propriétés total trouvé
Maison des revenus 303 m² dans Duisbourg, Allemagne
Maison des revenus 303 m²
Duisbourg, Allemagne
Surface 303 m²
Nombre d'étages 4
$302,119
Maison des revenus 520 m² dans Duisbourg, Allemagne
Maison des revenus 520 m²
Duisbourg, Allemagne
Surface 520 m²
Nombre d'étages 4
$720,438
Maison des revenus 250 m² dans Duisbourg, Allemagne
Maison des revenus 250 m²
Duisbourg, Allemagne
Surface 250 m²
Nombre d'étages 3
Maison à vendre à Duisburg.La maison a été construite en 1915La maison a 3 étages, 5 apparte…
$430,090
Maison des revenus 491 m² dans Duisbourg, Allemagne
Maison des revenus 491 m²
Duisbourg, Allemagne
Surface 491 m²
Nombre d'étages 4
Appartement maison à vendre à 47166 DuisbourgLa maison a 1 espace commercial - 35 m25 appart…
$524,921
Maison des revenus 496 m² dans Duisbourg, Allemagne
Maison des revenus 496 m²
Duisbourg, Allemagne
Surface 496 m²
Nombre d'étages 4
Maison à vendre à Duisburg 47169Surface de la maison 496 m25 appartements sont loués2 places…
$468,623
Maison des revenus 562 m² dans Duisbourg, Allemagne
Maison des revenus 562 m²
Duisbourg, Allemagne
Surface 562 m²
Nombre d'étages 4
Immeuble à vendre à 47169 Duisburg.Surface de la maison 562 m2il y a 7 appartements dans le …
$521,660
Maison des revenus 480 m² dans Duisbourg, Allemagne
Maison des revenus 480 m²
Duisbourg, Allemagne
Surface 480 m²
Nombre d'étages 4
Appartement maison à vendre à 47169 DuisbourgIl y a 8 appartements dans l'immeuble, seulemen…
$539,462
Maison des revenus 696 m² dans Duisbourg, Allemagne
Maison des revenus 696 m²
Duisbourg, Allemagne
Surface 696 m²
Nombre d'étages 5
47169 DuisbourgMaison construite en 1935 / modernisée en 2019.De vastes travaux de modernisa…
$743,739
