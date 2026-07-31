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Quartier résidentiel poselok Okrakana ul Nidikvari 34
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Samtredo, Géorgie
depuis
$141,900
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 12
De beaux appartements avec décoration et sans dans la banlieue de Tbilissi sur les étages supérieurs 11-12 avec vue sur la montagne.Chauffage, gaz.Le développeur offre un Euroremeont, il est possible d'acheter sans réparation.L'appartement est entièrement équipé d'appareils et de meubles, ma…
Agence
Consulting VP Park SRL
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