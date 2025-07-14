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Quartier résidentiel poselok Okrakana ul Nidikvari 34

Samtredo, Géorgie
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ID: 39600
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Dernière actualisation: 27/07/2026

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À propos du complexe

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Русский Русский

De beaux appartements avec décoration et sans dans la banlieue de Tbilissi sur les étages supérieurs 11-12 avec vue sur la montagne.

Chauffage, gaz.

Le développeur offre un Euroremeont, il est possible d'acheter sans réparation.

L'appartement est entièrement équipé d'appareils et de meubles, matériaux des fabricants européens.

Il est possible d'acheter une hypothèque pour 10 ans à 6,6 % par an en euros et 7,5 % par an en dollars américains.

Achat à distance en ligne et la navigation en ligne est disponible.

Nous aidons à ouvrir des comptes dans les banques de Sakartvello et TVS.

Dans le quartier résidentiel il y a une société de gestion qui loue des appartements lorsque vous n'habitez pas là pour 5-6% par an.

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    Complété
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    12

Localisation sur la carte

Samtredo, Géorgie

Calculateur d'hypothèque

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Quartier résidentiel poselok Okrakana ul Nidikvari 34
Samtredo, Géorgie
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