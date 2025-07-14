Quartier résidentiel poselok Okrakana ul Nidikvari 34

De beaux appartements avec décoration et sans dans la banlieue de Tbilissi sur les étages supérieurs 11-12 avec vue sur la montagne.

Chauffage, gaz.

Le développeur offre un Euroremeont, il est possible d'acheter sans réparation.

L'appartement est entièrement équipé d'appareils et de meubles, matériaux des fabricants européens.

Il est possible d'acheter une hypothèque pour 10 ans à 6,6 % par an en euros et 7,5 % par an en dollars américains.

Achat à distance en ligne et la navigation en ligne est disponible.

Nous aidons à ouvrir des comptes dans les banques de Sakartvello et TVS.

Dans le quartier résidentiel il y a une société de gestion qui loue des appartements lorsque vous n'habitez pas là pour 5-6% par an.