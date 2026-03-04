Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de villas en Khan Boeng Keng Kang, Cambodge

Villa de 6 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Villa de 6 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 8
Surface 460 m²
Sol 2
Cette villa spacieuse à louer à Khan Boeung Keng Kang est située dans un quartier privilégié…
$3,000
par mois
Villa 12 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Villa 12 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 12
Chambres 12
Nombre de salles de bains 12
Surface 510 m²
Sol 2
Située dans le prestigieux Khan Boeung Keng Kong 1, cette villa spacieuse s'étend sur un ter…
$5,000
par mois
villa de 5 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
villa de 5 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
Surface 562 m²
Sol 2
Cette spacieuse villa de 5 chambres à BKK1 offre une occasion exceptionnelle pour les ambass…
$5,500
par mois
Villa 20 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Villa 20 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Nombre de pièces 20
Chambres 20
Surface 562 m²
Sol 3
Sécurisez une adresse commerciale prestigieuse avec cette villa expansive à louer à Khan Boe…
$5,000
par mois
Villa de 6 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Villa de 6 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 504 m²
Sol 2
Découvrez une opportunité de location exceptionnelle avec cette élégante villa à Khan Boeung…
$5,000
par mois
villa de 5 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
villa de 5 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
Surface 476 m²
Cette villa est parfaite pour ceux qui recherchent une propriété spacieuse et bien située au…
$6,000
par mois
villa de 5 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
villa de 5 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
Surface 432 m²
Sol 2
Située dans l'un des quartiers les plus recherchés de Phnom Penh, cette villa de 5 chambres …
$5,500
par mois
Villa de 6 chambres dans Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Cambodge
Villa de 6 chambres
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 450 m²
Sol 2
Cette élégante villa à Sangkat Tuol Svay Prey 2 offre un emplacement privilégié près du marc…
$2,200
par mois
villa de 7 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
villa de 7 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 7
Chambres 7
Nombre de salles de bains 9
Surface 631 m²
Cette superbe villa au cœur de Boeung Keng Kang 1, à quelques pas du boulevard Monivong, off…
$7,500
par mois
villa de 5 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
villa de 5 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 590 m²
Sol 2
Stratégiquement située près de l'angle de la rue 310 à Sangkat Boeung Keng Kong 1 , cette vi…
$6,000
par mois
Villa 9 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Villa 9 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 9
Chambres 9
Nombre de salles de bains 12
Surface 632 m²
Sol 2
Une villa spacieuse est maintenant disponible à la location au coeur de Boeung Keng Kang 1 (…
$6,000
par mois
Villa de 6 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Villa de 6 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 384 m²
Sol 2
Vivez une vie urbaine raffinée dans cette villa spacieuse et entièrement équipée située dans…
$5,500
par mois
