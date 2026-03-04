Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Cambodge
  3. Prasat Bakong
  4. Location longue durée
  5. Villa

Loyer mensuel de villas en Prasat Bakong, Cambodge

7 propriétés total trouvé
Villa dans Prasat Bakong, Cambodge
Villa
Prasat Bakong, Cambodge
Surface 64 m²
Cette villa entièrement meublée de 3 chambres à louer à Borey Bakong, Krong Siem Reap, offre…
$550
par mois
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Svay Thom, Cambodge
Villa 4 chambres
Svay Thom, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Sol 2
Une expérience de vie exceptionnelle dans cette élégante villa privée de 4 chambres, idéalem…
$950
par mois
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Prasat Bakong, Cambodge
Villa 2 chambres
Prasat Bakong, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 36 m²
Sol 2
Cette unité d'angle au village de Bakong dispose de deux (2) chambres et un mobilier complet…
$300
par mois
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Svay Thom, Cambodge
Villa 4 chambres
Svay Thom, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 286 m²
Sol 2
Cette belle villa de 4 chambres bien entretenue est disponible à la location à Tourisme City…
$800
par mois
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Prasat Bakong, Cambodge
Villa 2 chambres
Prasat Bakong, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 32 m²
Sol 3
Cette villa de 2 chambres à louer au village de Bakong offre un espace de vie confortable et…
$350
par mois
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Prasat Bakong, Cambodge
Villa 2 chambres
Prasat Bakong, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 72 m²
Sol 2
Village de Bakong Le projet favorise un fort sentiment de communauté. Connectez-vous avec vo…
$350
par mois
Laisser une demande
villa de 3 chambres dans Prasat Bakong, Cambodge
villa de 3 chambres
Prasat Bakong, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 1 014 m²
Sol 2
Cette villa de vacances privée offre 3 chambres et 3 salles de bains, une belle piscine, et …
$1,500
par mois
Laisser une demande
