Loyer mensuel de villas en Siem Reap, Cambodge

villa de 3 chambres dans Siem Reap, Cambodge
villa de 3 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Sol 2
Si vous êtes à la recherche d'une luxueuse villa en bois à louer à Siem Reap, ces propriétés…
$800
par mois
villa de 3 chambres dans Krous, Cambodge
villa de 3 chambres
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Sol 2
Une villa magnifiquement conçue est disponible à la location dans un ennui sécurisé situé su…
$650
par mois
villa de 3 chambres dans Siem Reap, Cambodge
villa de 3 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 142 m²
Vivez une vie de luxe dans cette villa privée moderne, disponible à la location à Sala Kamra…
$1,200
par mois
Villa 8 chambres dans Krous, Cambodge
Villa 8 chambres
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 8
Chambres 8
Nombre de salles de bains 9
Surface 1 018 m²
Cette spacieuse villa de 8 chambres à louer dans le quartier Svay Dangkum de Siem Reap est p…
$2,100
par mois
Villa 2 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Villa 2 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Sol 1
Découvrez cette belle villa de 2 chambres avec piscine privée, disponible à la location dans…
$1,500
par mois
villa de 3 chambres dans Siem Reap, Cambodge
villa de 3 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Cette belle villa dispose de 3 chambres et 3 salles de bains, parfait pour une petite famill…
$1,250
par mois
villa de 3 chambres dans Krous, Cambodge
villa de 3 chambres
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 886 m²
Sol 2
Cette villa de 3 chambres à louer à Siem Reap est un endroit idéal pour se détendre et profi…
$1,600
par mois
Villa 4 chambres dans Krous, Cambodge
Villa 4 chambres
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Sol 1
Cette villa de 4 chambres à louer à Svay Dangkum offre un mélange parfait de confort et de p…
$600
par mois
Villa 4 chambres dans Krous, Cambodge
Villa 4 chambres
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 467 m²
Sol 2
Cette villa de 4 chambres à louer à Svay Dangkum, Siem Reap, est un excellent choix pour un …
$480
par mois
Villa 2 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Villa 2 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 2 317 m²
Sol 1
Découvrez cette villa hybride khmer-européenne unique, offrant un mélange de charme traditio…
$850
par mois
villa de 3 chambres dans Krous, Cambodge
villa de 3 chambres
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 230 m²
Sol 2
Ce moderne lumineux 3 chambres, 4 Salle de bains maison individuelle, située à Sra Nage, Sie…
$650
par mois
villa de 3 chambres dans Siem Reap, Cambodge
villa de 3 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 385 m²
Sol 1
Bienvenue dans un sanctuaire de luxe moderne et de tranquillité au cœur de Siem Reap City. C…
$1,400
par mois
villa de 3 chambres dans Siem Reap, Cambodge
villa de 3 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 225 m²
Villa privée de 3 chambres située dans la commune de Svay Dankum, près du marché de Krolanh.…
$700
par mois
Villa 2 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Villa 2 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 198 m²
Cette belle villa privée est située dans un quartier paisible de Svay Dankum Commune , Siem …
$1,300
par mois
Villa 2 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Villa 2 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Disponible à la location dans la région de Sla Kram est une superbe villa de 2 chambres qui …
$1,000
par mois
Villa 4 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Villa 4 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 380 m²
Sol 3
Cette belle villa de 6 chambres à louer à Svay Dangkum, situé près de Derm Kralanh Market. C…
$800
par mois
Villa 4 chambres dans Krous, Cambodge
Villa 4 chambres
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 1 415 m²
Villa moderne avec piscine à louer – Svay Dangkum, Siem Reap. Vivez une vie tropicale luxueu…
$3,500
par mois
villa de 3 chambres dans Krous, Cambodge
villa de 3 chambres
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Sol 2
Entrez dans cette maison accueillante de 3 chambres, à seulement 7 minutes du quartier animé…
$500
par mois
Villa 2 chambres dans Krous, Cambodge
Villa 2 chambres
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Niché dans une oasis tranquille dans la commune de Svay Dankum, à Siem Reap City. Cette supe…
$1,300
par mois
villa de 3 chambres dans Siem Reap, Cambodge
villa de 3 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 240 m²
Villa en bois avec piscine privée à louer dans la commune de Svay Dankum, Siem Reap City Éch…
$1,200
par mois
Villa 2 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Villa 2 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 96 m²
Sol 2
Cette villa de 2 chambres à louer est située à Sangkat Slakram, Siem Reap, à quelques minute…
$400
par mois
villa de 3 chambres dans Siem Reap, Cambodge
villa de 3 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 496 m²
Sol 2
Bienvenue dans votre villa de vacances de rêve, disponible à la fois pour la vente et la loc…
$1,200
par mois
Villa 4 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Villa 4 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 105 m²
Sol 2
Cette villa est un mélange parfait de confort, de commodité et de beauté, ce qui en fait un …
$650
par mois
Villa dans Siem Reap, Cambodge
Villa
Siem Reap, Cambodge
Nombre de salles de bains 3
Surface 150 m²
Dans la zone Sala Kamraeuk de Siem Reap, il y a plusieurs villas de 3 chambres avec piscines…
$1,100
par mois
Villa 2 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Villa 2 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Sol 2
Plongez dans la détente dans cette superbe villa à Sala Kamraeuk! Situé à seulement 5 minute…
$1,200
par mois
Villa 2 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Villa 2 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Les villas à louer à Siem Reap offrent une excellente option d'hébergement pour les visiteur…
$450
par mois
villa de 3 chambres dans Siem Reap, Cambodge
villa de 3 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Sol 1
Cette villa privée de trois chambres à louer, partiellement meublée, offre un mélange parfai…
$450
par mois
Villa 4 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Villa 4 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 450 m²
Sol 2
Cette belle villa privée offre confort et intimité, situé dans un quartier paisible de Sangk…
$1,500
par mois
Villa 4 chambres dans Krous, Cambodge
Villa 4 chambres
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 334 m²
Luxe et confort avec cette superbe villa disponible à la location dans le quartier recherché…
$850
par mois
villa de 3 chambres dans Krous, Cambodge
villa de 3 chambres
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Sol 2
Bienvenue à votre retraite de rêve au cœur de la ville, où le luxe rencontre la vie contempo…
$700
par mois
