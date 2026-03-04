Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Khan Chamkar Mon
  4. Location longue durée
  5. Villa

Loyer mensuel de villas en Khan Chamkar Mon, Cambodge

13 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Villa 4 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 425 m²
Sol 2
Cette superbe villa de 4 chambres, 6 salles de bains offre un confort et une commodité moder…
$3,000
par mois
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Villa 4 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 224 m²
Sol 3
Découvrez cette villa de 3 étages bien entretenue dans un quartier calme de Phsar Daeum Thko…
$1,300
par mois
Laisser une demande
villa de 5 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
villa de 5 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 486 m²
Sol 2
Cette villa spacieuse est maintenant disponible à la location dans la zone paisible et centr…
$2,500
par mois
Laisser une demande
villa de 7 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
villa de 7 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 7
Chambres 7
Nombre de salles de bains 9
Surface 336 m²
Sol 1
Cette villa polyvalente à Khan Chamkarmon est maintenant disponible à la location, offrant u…
$3,000
par mois
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Villa 4 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 336 m²
Sol 2
Vivez l'apogée de la vie de luxe à Phnom Penh, la plus prestigieuse communauté fermée avec c…
$2,800
par mois
Laisser une demande
Villa de 6 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Villa de 6 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 544 m²
Cette villa spacieuse à louer à Tonle Basac est située sur un terrain généreux de 544m2, off…
$2,500
par mois
Laisser une demande
villa de 3 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
villa de 3 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 162 m²
Cet appartement spacieux de 162 m2 offre un confort et une commodité modernes dans un emplac…
$3,500
par mois
Laisser une demande
villa de 5 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
villa de 5 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 510 m²
Sol 2
Située dans un quartier paisible de Phsar Daeum Thkov, cette villa de 2 étages offre un envi…
$2,000
par mois
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Villa 4 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 500 m²
Sol 2
Cette villa spacieuse à louer à Khan Chamkarmon offre un mélange parfait de confort, de comm…
$4,000
par mois
Laisser une demande
Villa 8 chambres dans Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Villa 8 chambres
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 8
Chambres 8
Nombre de salles de bains 8
Surface 529 m²
Sol 2
Cette généreuse villa individuelle est située à quelques minutes de Boeung Trabek Plaza à Ch…
$4,500
par mois
Laisser une demande
villa de 7 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
villa de 7 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 7
Chambres 7
Nombre de salles de bains 9
Surface 400 m²
Sol 2
Cette élégante et spacieuse villa à Tuol Tumpung 1 est parfaite pour ceux qui recherchent un…
$2,200
par mois
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Villa 4 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 300 m²
Sol 2
Une villa confortable est maintenant disponible à la location à Borey Chamka Morn, offrant u…
$1,500
par mois
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Villa 4 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 450 m²
Sol 2
Spacieuse et polyvalente, cette villa de 2 étages est située dans un quartier paisible de Ph…
$1,100
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller