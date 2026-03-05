Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de villas en Khan Sen Sok, Cambodge

5 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Sangkat Krang Thnong, Cambodge
Villa 4 chambres
Sangkat Krang Thnong, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 467 m²
Sol 2
Cette villa spacieuse est maintenant disponible à la location dans le quartier paisible de S…
$2,000
par mois
Villa de 6 chambres dans Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Villa de 6 chambres
Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Admirez le style de vie sophistiqué avec cette magnifique villa de 6 chambres, 6 salles de b…
$2,300
par mois
Villa 9 chambres dans Sangkat Ou Baek Kam, Cambodge
Villa 9 chambres
Sangkat Ou Baek Kam, Cambodge
Nombre de pièces 9
Chambres 9
Nombre de salles de bains 9
Surface 630 m²
Sol 4
Vous cherchez de l'espace à Phnom Penh ? Ce n'est pas seulement une maison, c'est une villa …
$7,000
par mois
villa de 7 chambres dans Khan Sen Sok, Cambodge
villa de 7 chambres
Khan Sen Sok, Cambodge
Nombre de pièces 7
Chambres 7
Nombre de salles de bains 9
Surface 442 m²
Sol 4
Cette prestigieuse villa de luxe de 4 étages, située dans le quartier à forte croissance de …
$6,000
par mois
Villa 4 chambres dans Sangkat Kouk Khleang, Cambodge
Villa 4 chambres
Sangkat Kouk Khleang, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 433 m²
$4,000
par mois
