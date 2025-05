¿Qué es una casa adosada?

Un complejo de casas de dos o tres pisos de bloques residenciales de con una entrada independiente para cada familia. Cada casa en el complejo de casas adosadas tiene una pared común con sus vecinos.

Una casa adosada es una combinación armoniosa entre un apartamento urbano y una casa de campo . Por un lado, encontramos una infraestructura común y la oportunidad de socializar; por otro lado, cada una tiene su propia zona privada y dos o tres niveles de espacio habitable. Por lo general, en la planta baja de una casa adosada están la cocina, el comedor y la sala de estar; en la planta superior, los dormitorios y baños.

Construir estas casas de bloques es más económico que los asentamientos de casitas. Las típicas casas adosadas se construyen en menos tiempo, permitiendo además darle una finalización al territorio mucho más rápido. El coste por metro cuadrado en una casa adosada es menor que en una casa particular individual.

Los residentes de casas adosadas no suelen realizar actividades económicas en sus parcelas: no cultivan nada y no tienen animales (excepto gatos y perros). Las pequeñas áreas junto a las casas normalmente se usan para césped, macizos de flores y zonas de barbacoa.