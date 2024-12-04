  1. Realting.com
Complejo residencial Marina Arcade

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
$684,932
6
ID: 4769
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/8/23

Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái
  • Metro
    Nakheel (~ 900 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  Opciones de acabado
    Con acabado
  Número de plantas
    47

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Tour online

Sobre el complejo

¿Quiere invertir favorablemente y aumentar su capital?
¡La propiedad en los EAU es la mejor opción para la inversión hoy en día!
- El crecimiento del mercado y la economía del país.
- Impuestos 0% y seguridad. TU BUENO DEL DADO EN LA ARENDA O VENTA - ¡TU!
- Ayudaremos a adquirir bienes inmuebles en persona y de forma remota.
- Solo corredores experimentados que pueden encontrar un objeto rentable por cualquier medio.
- Beneficio permanente en moneda del alquiler sin la necesidad de permanecer en el país.
- Asistencia para obtener una visa de residente y abrir cuentas, empresas.
- Proporcionar cuotas sin intereses de hasta 3-5 años para los residentes.
- Asistencia en la reventa de bienes e ingresos.

¡Apartamentos en la comunidad premium de Marina Arcade en el área de culto de Dubai Marina!

Marina Arcade Tower tendrá acceso a una amplia gama de servicios y servicios de primera clase, que incluyen: estacionamiento privado, piscina infinita, campos deportivos y cancha de tenis, área de juegos infantiles con piscina, bañeras de hidromasaje y una terraza con jardín privado en la azotea, una sala de reuniones con TV y cocina, servicio de conserjería las 24 horas, seguridad y videovigilancia.

Ubicación:
25 minutos - Downtown Dubai, Business Bay, Aeropuerto Internacional de Dubai, Centro Financiero Internacional de Dubai ( DIFC ).
10 – 15 minutos - Raffles Nursery Dubai Marina, Carrefour City Marina Bunyan.

La recuperación de bienes inmuebles se estima en 5.3% anual.

Plan de pago:
100% de pago
Es posible mostrar el apartamento tanto personalmente como en línea.

Garantizamos el pleno apoyo legal para la transacción. Ofrecemos solo bienes inmuebles rentables y confiables en los EAU. ¡Llama o escribe, responde todas tus preguntas!

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 111.0
Precio por m², USD 6,171
Precio del apartamento, USD 684,932

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
