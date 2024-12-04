Complejo residencial Marina Arcade

¿Quiere invertir favorablemente y aumentar su capital?

¡La propiedad en los EAU es la mejor opción para la inversión hoy en día!

- El crecimiento del mercado y la economía del país.

- Impuestos 0% y seguridad. TU BUENO DEL DADO EN LA ARENDA O VENTA - ¡TU!

- Ayudaremos a adquirir bienes inmuebles en persona y de forma remota.

- Solo corredores experimentados que pueden encontrar un objeto rentable por cualquier medio.

- Beneficio permanente en moneda del alquiler sin la necesidad de permanecer en el país.

- Asistencia para obtener una visa de residente y abrir cuentas, empresas.

- Proporcionar cuotas sin intereses de hasta 3-5 años para los residentes.

- Asistencia en la reventa de bienes e ingresos.



¡Apartamentos en la comunidad premium de Marina Arcade en el área de culto de Dubai Marina!



Marina Arcade Tower tendrá acceso a una amplia gama de servicios y servicios de primera clase, que incluyen: estacionamiento privado, piscina infinita, campos deportivos y cancha de tenis, área de juegos infantiles con piscina, bañeras de hidromasaje y una terraza con jardín privado en la azotea, una sala de reuniones con TV y cocina, servicio de conserjería las 24 horas, seguridad y videovigilancia.



Ubicación:

25 minutos - Downtown Dubai, Business Bay, Aeropuerto Internacional de Dubai, Centro Financiero Internacional de Dubai ( DIFC ).

10 – 15 minutos - Raffles Nursery Dubai Marina, Carrefour City Marina Bunyan.



La recuperación de bienes inmuebles se estima en 5.3% anual.



Plan de pago:

100% de pago

Es posible mostrar el apartamento tanto personalmente como en línea.



Garantizamos el pleno apoyo legal para la transacción. Ofrecemos solo bienes inmuebles rentables y confiables en los EAU. ¡Llama o escribe, responde todas tus preguntas!