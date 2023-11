New residence Jannat with swimming pools and a kids' club close to the city center, Production City, Dubai, UAE

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Bienes raíces extranjeros desde 40,000 $. CONSULTA GRATUITA. AYUDA PARA RECIBIR EL ESTATUS DE RESIDENTE. ¡Le ayudaremos a elegir un objeto GRATIS, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de la mudanza; - ingresos anuales de inversión de hasta el 20%; - garantía financiera de ingresos; - protección legal de la transacción; - consulta gratuita; más de 200 oficinas en la Federación de Rusia, los Emiratos Árabes Unidos, Turquía y otros países. ¡seleccione bienes raíces para su presupuesto y deseos! Bugatti Residences by Binghatti de Binghatti Properties — un increíble proyecto de 52 pisos con una colección de residencias de marca. El complejo incluye 182 residencias de lujo en 43 pisos residenciales: apartamentos con 2 – 4 dormitorios y una colección especial Sky Mansion Penthouses. Los posibles inversores podrán elegir el estilo de residencia a su gusto entre las opciones presentadas: Cannes con dos dormitorios, St Tropez con tres dormitorios y Mónaco — con cuatro dormitorios. El área de bienes raíces varía de 1,080 metros cuadrados a 3,362 metros cuadrados. m. Todas las residencias se presentan en una configuración con una piscina privada, un jacuzzi, una sala de doncellas, una despensa, etc. Los propietarios de áticos tendrán acceso a plazas de aparcamiento privadas y 10. Todas las residencias se realizarán en un diseño individual. El desarrollo de interiores combina elementos modernos y naturales con un modelado exquisito y lámparas de moda suaves. Todas las superficies y detalles interiores se distinguen por la calidad y la sofisticación. Los interiores están hechos en tonos de azul, gris y chocolate con mármol, calakatts, madera, redes mate y cromo denso. Las instalaciones residenciales se llenarán de luz debido a las ventanas panorámicas y los lujosos techos de hasta 4,2 m de altura. Infraestructura: A los futuros residentes de Bugatti Residences by Binghatti se les ofrecerá una amplia selección de servicios y comodidades premium ubicadas en el complejo: una piscina, una playa privada al estilo de la Riviera francesa, un club de salud, una zona para eventos privados, establecimientos de F&B, spa, servicios de entrenador personal y un moderno gimnasio. El complejo ofrece una sala VIP especial, jacuzzi y servicios de spa solo para residentes. Ubicación: 5-15 minutos Burj Khalifa, Dubai Mall, Reserva Natural Ras Al Khor, DIFC, Museo del Futuro, City Walk 20-30 minutos Palm Jumeirah, Dubai Marina, Aeropuerto Internacional de Dubai ( DXB ) El nuevo complejo Bugatti Residences by Binghatti se ubicará directamente en Al Aqamal St. No tomará más de cinco minutos llegar a Sheikh Zayed Road en transporte privado. En una de las principales autopistas de Dubai, puede llegar rápidamente a todas las ubicaciones del emirato. El camino hacia Dubai Mall y otras ubicaciones populares del centro de Dubai estará a 5 – 10 minutos en coche. Durante 10 – 15 minutos, puede llegar a la Reserva Natural Ras Al Khor, al Barrio Peatonal City Walk y al Museo del Futuro. El tiempo de viaje al Aeropuerto Internacional de Dubai ( DXB ) será de 20 minutos. No necesitará más de 25 minutos para llegar a lugares populares en las áreas de Dubai Marina y Palm Jumeirah. Contaremos todas las complejidades de adquirir bienes raíces en los EAU. ¡Escribe o llama, responde todas tus preguntas!