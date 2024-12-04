Complejo residencial Downtown Umm Al Quwain

El nuevo centro costero de Umm Al Quwain

Un desarrollo histórico frente al agua creado en asociación con el Gobierno de la UAQ, diseñado para transformar el emirato en un destino costero vibrante para la vida, el turismo y la inversión mundial.

📍 Ubicación estratégica

• A solo 45 minutos de Dubai

• En un radio de 50 km de tres aeropuertos internacionales

• A sólo 15 minutos de la isla de Wynn Al Marjan — hogar de la primera estación de casino de la región

🌿 Master Plan Highlights

• 25 millones de metros cuadrados de desarrollo maestro frente al agua

• 11 km de costa continua

• 7 km de playas y parques naturales

• 50% del proyecto dedicado a espacios verdes y sostenibles

• Población esperada de 150.000 residentes

🏙️ Tres distritos

North Beach – Waterfront living & ocio

Centro de Comercio – 15M sq.ft Zona Libre con su propio marco legal

South Beach – Estilo de vida, hospitalidad y entretenimiento

🏠 Residencias

• Apartamentos de 1 dormitorio

• Apartamentos de 3 dormitorios

• Dúplex de 3 dormitorios

📅 Calendario del proyecto

Finalidad: Junio 2028 – Junio 2029

💰 Detalles de la inversión

• Plan de Pago 60 / 40

• 4% Departamento de Tierras Tasas pagaderas al final

• Ideal para inversores, usuarios finales " a corto plazo