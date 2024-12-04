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Complejo residencial Downtown Umm Al Quwain

Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
de
$309,000
;
15
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ID: 34937
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 15/3/26

Localización

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  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Umm al-Qaywayn
  • Ciudad
    Um el Kaiwain
  • Dirección
    Al Mualla Street

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    44

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

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El nuevo centro costero de Umm Al Quwain

Un desarrollo histórico frente al agua creado en asociación con el Gobierno de la UAQ, diseñado para transformar el emirato en un destino costero vibrante para la vida, el turismo y la inversión mundial.

📍 Ubicación estratégica

• A solo 45 minutos de Dubai
• En un radio de 50 km de tres aeropuertos internacionales
• A sólo 15 minutos de la isla de Wynn Al Marjan — hogar de la primera estación de casino de la región

🌿 Master Plan Highlights

• 25 millones de metros cuadrados de desarrollo maestro frente al agua
• 11 km de costa continua
• 7 km de playas y parques naturales
• 50% del proyecto dedicado a espacios verdes y sostenibles
• Población esperada de 150.000 residentes

🏙️ Tres distritos

North Beach – Waterfront living & ocio
Centro de Comercio – 15M sq.ft Zona Libre con su propio marco legal
South Beach – Estilo de vida, hospitalidad y entretenimiento

🏠 Residencias

• Apartamentos de 1 dormitorio
• Apartamentos de 3 dormitorios
• Dúplex de 3 dormitorios

📅 Calendario del proyecto

Finalidad: Junio 2028 – Junio 2029

💰 Detalles de la inversión

• Plan de Pago 60 / 40
• 4% Departamento de Tierras Tasas pagaderas al final
• Ideal para inversores, usuarios finales " a corto plazo

Localización en el mapa

Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Cuidado de la salud
Alimentación
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
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Tipo de interés
Importe del préstamo
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Importe del préstamo
Fecha límite
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Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
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