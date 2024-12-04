Apart hotel MILLENNIUM ATRIA BUSINESS BAY

Apartamentos exclusivos en el corazón de Dubai, Business Bay

Justo en el corazón de la vida empresarial de Dubái se ofrecen a la venta apartamentos premium listos para habitar con vistas panorámicas.

Principales ventajas:

• Ubicación ideal: El distrito de negocios más prestigioso de Dubai Business Bay, a 10-15 minutos del Dubai Mall, Burj Khalifa y el Aeropuerto Internacional.

• Objeto completado: El apartamento está alquilado, puede entrar inmediatamente después de la compra. No esperando la construcción.

• Servicios e ingresos del hotel: Las instalaciones forman parte de un complejo hotelero de 4 estrellas (Management Millennium). Para los inversores, se trata de un negocio listo con gestión profesional y potenciales ingresos de alquiler de ~ 6-8% anual.

• Calidad premium: Diseño del famoso estudio YOOO, el sistema "Smart home", acabado "turnkey" con muebles y electrodomésticos.

· Infraestructura: Posee piscina infinita, SPA, gimnasio, aparcamiento cubierto.

Descripción del sitio:

Moderno complejo de 30 plantas con arquitectura paso a paso. Estudios totalmente amueblados, apartamentos de 1-3 dormitorios y duplexs de lujo están en venta.

Costo

estudio de 51,9 m2 - $372,971

1 dormitorio de 74 m2 - $495,794

2 dormitorios 117 m2 - $768,283

Los precios son válidos para enero de 2026 y pueden cambiar. El costo exacto de un lote en particular se especifica a petición.

Trabajamos con 15+ países del mundo, seleccionamos propiedades inmobiliarias en Omán, Tailandia, Vietnam, Camboya, Bulgaria, Georgia, Turquía y otros países

Escriba para solicitar detalles y hacer una cita para ver