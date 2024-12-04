  1. Realting.com
  4. Apart hotel MILLENNIUM ATRIA BUSINESS BAY

Apart hotel MILLENNIUM ATRIA BUSINESS BAY

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$372,971
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
12
ID: 33289
ID: 33289
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/2/26

Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái
  • Metro
    Al Jaffliya (~ 500 m)
  • Metro
    World Trade Centre (~ 800 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    30

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

Apartamentos exclusivos en el corazón de Dubai, Business Bay

Justo en el corazón de la vida empresarial de Dubái se ofrecen a la venta apartamentos premium listos para habitar con vistas panorámicas.

Principales ventajas:

• Ubicación ideal: El distrito de negocios más prestigioso de Dubai Business Bay, a 10-15 minutos del Dubai Mall, Burj Khalifa y el Aeropuerto Internacional.
• Objeto completado: El apartamento está alquilado, puede entrar inmediatamente después de la compra. No esperando la construcción.
• Servicios e ingresos del hotel: Las instalaciones forman parte de un complejo hotelero de 4 estrellas (Management Millennium). Para los inversores, se trata de un negocio listo con gestión profesional y potenciales ingresos de alquiler de ~ 6-8% anual.
• Calidad premium: Diseño del famoso estudio YOOO, el sistema "Smart home", acabado "turnkey" con muebles y electrodomésticos.
· Infraestructura: Posee piscina infinita, SPA, gimnasio, aparcamiento cubierto.

Descripción del sitio:
Moderno complejo de 30 plantas con arquitectura paso a paso. Estudios totalmente amueblados, apartamentos de 1-3 dormitorios y duplexs de lujo están en venta.

Costo

estudio de 51,9 m2 - $372,971

1 dormitorio de 74 m2 - $495,794

2 dormitorios 117 m2 - $768,283

Los precios son válidos para enero de 2026 y pueden cambiar. El costo exacto de un lote en particular se especifica a petición.

Trabajamos con 15+ países del mundo, seleccionamos propiedades inmobiliarias en Omán, Tailandia, Vietnam, Camboya, Bulgaria, Georgia, Turquía y otros países

Escriba para solicitar detalles y hacer una cita para ver

