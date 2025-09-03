Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Ucrania
  3. Odesa Raion
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Casa

Arrendamiento a largo plazo casas independientes en Odesa Raion, Ucrania

Odesa
7
Lymanka
3
Casa Borrar
Eliminar
10 propiedades total found
Casa 8 habitaciones en Odesa, Ucrania
Casa 8 habitaciones
Odesa, Ucrania
Habitaciones 8
Área 540 m²
Piso 1/3
28430. Alquilo casa de lujo de 3 plantas en Arcadia 540 m2 en 4 niveles Sótano - gimnasio, c…
$10,000
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
FAKTOR
Idiomas hablados
Русский, Українська
Casa 5 habitaciones en Lymanka, Ucrania
Casa 5 habitaciones
Lymanka, Ucrania
Habitaciones 5
Área 210 m²
Piso 1/2
27938. Hermosa casa moderna en Sauvignon Alquile una hermosa y moderna casa en un rincón tra…
$1,500
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
FAKTOR
Idiomas hablados
Русский, Українська
Casa 3 habitaciones en Lymanka, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Lymanka, Ucrania
Habitaciones 3
Área 150 m²
Piso 1/2
30775. Alquilo casa de dos plantas con terraza en Sauvignon-2. Superficie total 155 metros …
$1,000
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
FAKTOR
Idiomas hablados
Русский, Українська
Casa 5 habitaciones en Odesa, Ucrania
Casa 5 habitaciones
Odesa, Ucrania
Habitaciones 5
Área 350 m²
Piso 1/1
27940. Alquiler de casa en Fontana 10 Reparación de alta calidad 3 plantas 5 salas de estar…
$2,000
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
FAKTOR
Idiomas hablados
Русский, Українська
Casa 5 habitaciones en Odesa, Ucrania
Casa 5 habitaciones
Odesa, Ucrania
Habitaciones 5
Área 380 m²
Piso 1/2
27935. Lujosa mansión en la calle Fontana 11. Magnífica casa de 3 niveles, superficie total …
$3,000
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
FAKTOR
Idiomas hablados
Русский, Українська
Casa 5 habitaciones en Lymanka, Ucrania
Casa 5 habitaciones
Lymanka, Ucrania
Habitaciones 5
Área 650 m²
Piso 1/3
27952. Ofrecemos una casa de 650 m2 con una renovación de diseño. Casa de 3 plantas 4 nivele…
$10,000
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
FAKTOR
Idiomas hablados
Русский, Українська
Casa 5 habitaciones en Odesa, Ucrania
Casa 5 habitaciones
Odesa, Ucrania
Habitaciones 5
Área 450 m²
Piso 1/1
27953. Casa en alquiler en Fontana 12, lugar emblemático - restaurante Ryba Cooperativa cer…
$8,000
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
FAKTOR
Idiomas hablados
Русский, Українська
Casa 5 habitaciones en Odesa, Ucrania
Casa 5 habitaciones
Odesa, Ucrania
Habitaciones 5
Área 300 m²
Piso 1/4
27939. Casa en la 9ª estación de Bolshoy Fontan 300 metros Luz ininterrumpida. Carga para co…
$3,000
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
FAKTOR
Idiomas hablados
Русский, Українська
Casa 4 habitaciones en Odesa, Ucrania
Casa 4 habitaciones
Odesa, Ucrania
Habitaciones 4
Área 136 m²
Piso 1/2
14992 Alquilo una casa grande y lujosa en el distrito de Primorsky. Adecuado para una estanc…
$1,000
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
FAKTOR
Idiomas hablados
Русский, Українська
Casa en Odesa, Ucrania
Casa
Odesa, Ucrania
Área 222 m²
Número de plantas 2
Confort, hogar autónomo, moderno para la vida. Zona: 1 planta - 147 m 2 2 plantas (mandarda)…
$429,000
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BPS Consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir