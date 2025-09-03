Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Ucrania
  3. Odesa Raion
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Propiedad comercial

Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Odesa Raion, Ucrania

Odesa
265
267 propiedades total found
Propiedad comercial 79 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 79 m²
Odesa, Ucrania
Área 79 m²
30226. Alquilo una oficina en un centro de negocios en French Boulevard 66/2. Una oficina ti…
$990
por mes
FAKTOR
Русский, Українська
Propiedad comercial 62 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 62 m²
Odesa, Ucrania
Área 62 m²
30297. Alquilo una oficina en un nuevo centro de negocios de Kadorr en el bulevar italiano. …
$745
por mes
FAKTOR
Русский, Українська
Propiedad comercial 1 893 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 1 893 m²
Odesa, Ucrania
Área 1 893 m²
17011. Disponible para alquiler para cualquier tipo de actividad. Complejo comercial e indus…
$1,500
por mes
FAKTOR
Русский, Українська
Propiedad comercial 45 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 45 m²
Odesa, Ucrania
Área 45 m²
31566. Completo, bueno, guarnición, vorisne, un perecedero. Fachada, base. Roztashuvannya…
$285
por mes
FAKTOR
Русский, Українська
Propiedad comercial 221 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 221 m²
Odesa, Ucrania
Área 221 m²
24714. Se alquila oficina en el centro de la ciudad en la calle. Griego. Centro de negocios …
$3,315
por mes
FAKTOR
Русский, Українська
Propiedad comercial 76 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 76 m²
Odesa, Ucrania
Área 76 m²
24093 Alquilo local en la plaza Sobornaya. Superficie total 76 m2. El local está reformado. …
$1,000
por mes
FAKTOR
Русский, Українська
Propiedad comercial 210 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 210 m²
Odesa, Ucrania
Área 210 m²
29604. Alquilamos una oficina en el centro de la ciudad en el centro de negocios Pokrovsky e…
$2,100
por mes
FAKTOR
Русский, Українська
Propiedad comercial 140 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 140 m²
Odesa, Ucrania
Área 140 m²
26048. Alquilo un local con fachada a la calle Nechipurenko. Superficie total 140 m2. Consta…
$1,170
por mes
FAKTOR
Русский, Українська
Propiedad comercial 145 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 145 m²
Odesa, Ucrania
Área 145 m²
30242. Alquilo una oficina en el centro comercial de la ciudad de Kadorr en Genuezskaya sin …
$1,805
por mes
FAKTOR
Русский, Українська
Propiedad comercial 59 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 59 m²
Odesa, Ucrania
Área 59 m²
30295. Alquilo una oficina en un nuevo centro de negocios de Kadorr en Italian Boulevard. Su…
$760
por mes
FAKTOR
Русский, Українська
Propiedad comercial 62 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 62 m²
Odesa, Ucrania
Área 62 m²
30447. Se alquila oficina en el nuevo centro de negocios de Cadorre en el Boulevard Italiano…
$924
por mes
FAKTOR
Русский, Українська
Propiedad comercial 750 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 750 m²
Odesa, Ucrania
Área 750 m²
Voy a darle el Primishilla al fabricante. Cien, Malar, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis …
$3
por mes
BPS Consulting
English, Русский, Українська
Propiedad comercial 63 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 63 m²
Odesa, Ucrania
Área 63 m²
30271. Alquilo una oficina en un nuevo centro de negocios de Kadorr en Italian Boulevard. Su…
$880
por mes
FAKTOR
Русский, Українська
Propiedad comercial 61 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 61 m²
Odesa, Ucrania
Área 61 m²
30453. Se alquila oficina en el nuevo centro de negocios de Cadorre en el Boulevard Italiano…
$910
por mes
FAKTOR
Русский, Українська
Propiedad comercial 125 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 125 m²
Odesa, Ucrania
Área 125 m²
27304. Se alquila oficina en el centro de negocios Olvia. Vicealmirante Zhukov. Superficie t…
$1,500
por mes
FAKTOR
Русский, Українська
Propiedad comercial 215 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 215 m²
Odesa, Ucrania
Área 215 m²
№3129. Locales de la oficina en alquiler en Shchepkina Street/Torgovaya Street. Fachada, dep…
$2,570
por mes
FAKTOR
Русский, Українська
Propiedad comercial 129 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 129 m²
Odesa, Ucrania
Área 129 m²
28429. Sin comisión. Oficina en alquiler en Zhemchuzhina 18. Superficie total 129 m2. Espaci…
$1,290
por mes
FAKTOR
Русский, Українська
Propiedad comercial 73 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 73 m²
Odesa, Ucrania
Área 73 m²
30293. Alquilo una oficina en un nuevo centro de negocios de Kadorr en Italian Boulevard. Su…
$875
por mes
FAKTOR
Русский, Українська
Propiedad comercial 120 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 120 m²
Odesa, Ucrania
Área 120 m²
17594. Local disponible en alquiler en el centro de la ciudad. Local de oficinas con una …
$960
por mes
FAKTOR
Русский, Українська
Propiedad comercial 83 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 83 m²
Odesa, Ucrania
Área 83 m²
30330. Alquilo una oficina en un centro de negocios en French Boulevard. Una oficina tipo ga…
$1,030
por mes
FAKTOR
Русский, Українська
Propiedad comercial 56 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 56 m²
Odesa, Ucrania
Área 56 m²
30229. Se alquila oficina sin comisión (0%) en un centro de negocios en el Boulevard Francés…
$1,120
por mes
FAKTOR
Русский, Українська
Propiedad comercial 69 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 69 m²
Odesa, Ucrania
Área 69 m²
30838. Se alquila oficina en el nuevo centro de negocios de Cadorre en el Boulevard Italiano…
$900
por mes
FAKTOR
Русский, Українська
Propiedad comercial 200 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 200 m²
Odesa, Ucrania
Área 200 m²
30248. Alquilo local con fachada en el complejo residencial Milos. Pereulok/posmitnogo de cl…
$1,200
por mes
FAKTOR
Русский, Українська
Propiedad comercial 112 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 112 m²
Odesa, Ucrania
Área 112 m²
28428. Sin comisión. Oficina en alquiler en Zhemchuzhina 18. Superficie total 112 m2. Espaci…
$1,120
por mes
FAKTOR
Русский, Українська
Propiedad comercial 63 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 63 m²
Odesa, Ucrania
Área 63 m²
30473. Se alquila oficina en el nuevo centro de negocios de Cadorre en el Boulevard Italiano…
$875
por mes
FAKTOR
Русский, Українська
Propiedad comercial 63 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 63 m²
Odesa, Ucrania
Área 63 m²
30646. Se alquila oficina en el nuevo centro de negocios de Cadorre en el Boulevard Italiano…
$942
por mes
FAKTOR
Русский, Українська
Propiedad comercial 36 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 36 m²
Odesa, Ucrania
Área 36 m²
29361 Ofrecemos para alquilar un espacio en el centro de la ciudad. Superficie total 36 metr…
$400
por mes
FAKTOR
Русский, Українська
Propiedad comercial 88 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 88 m²
Odesa, Ucrania
Área 88 m²
30763. Se alquila oficina en Arcadia en la calle Zhemchuzhina, 26. Genovés. Oficina con dos …
$800
por mes
FAKTOR
Русский, Українська
Propiedad comercial 76 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 76 m²
Odesa, Ucrania
Área 76 m²
24118. Se alquila oficina en el nuevo centro de negocios de Cadorre en el Boulevard Italiano…
$950
por mes
FAKTOR
Русский, Українська
Propiedad comercial 538 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 538 m²
Odesa, Ucrania
Área 538 m²
16244 Oficina en alquiler en el conjunto residencial Sigurd Hall. Se ha completado una costo…
$5,400
por mes
FAKTOR
Русский, Українська