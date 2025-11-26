Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Ucrania
  3. Krasnosilska silska gromada
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Krasnosilska silska gromada, Ucrania

Apartamento Borrar
Eliminar
19 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Ilichanka, Ucrania
Apartamento 2 habitaciones
Ilichanka, Ucrania
Habitaciones 2
Área 68 m²
Piso 10/12
$47,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BPS Consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 2 habitaciones en Ilichanka, Ucrania
Apartamento 2 habitaciones
Ilichanka, Ucrania
Habitaciones 2
Área 47 m²
Piso 3/12
$38,500
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BPS Consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 1 habitación en Ilichanka, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Ilichanka, Ucrania
Habitaciones 1
Área 25 m²
Piso 10/13
25235. Venta de apartamento de 1 habitación en edificio nuevo en el pueblo. Kotovsky. Ubicad…
$26,000
Dejar una solicitud
AdriastarAdriastar
Apartamento 1 habitación en Ilichanka, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Ilichanka, Ucrania
Habitaciones 1
Área 28 m²
Piso 5/13
23191. Vendo piso en el conjunto residencial Nueva Europa. Área total 28 metros cuadrados. C…
$22,000
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Ilichanka, Ucrania
Apartamento 3 habitaciones
Ilichanka, Ucrania
Habitaciones 3
Área 93 m²
Piso 1/14
20303 Vendo departamento de tres ambientes a la calle. Escuela en el pueblo de Kotovskogo. …
$51,000
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Ilichanka, Ucrania
Apartamento 2 habitaciones
Ilichanka, Ucrania
Habitaciones 2
Área 29 m²
Piso 1/1
Ref. 19762 Apartamento de 2 habitaciones en el pueblo de Kotovskogo. Casa fuerte bien manten…
$21,000
Dejar una solicitud
MIPIFMIPIF
Apartamento 1 habitación en Ilichanka, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Ilichanka, Ucrania
Habitaciones 1
Área 27 m²
Piso 2/12
30039 Vendo apartamento de 1 habitación en el complejo residencial Nueva Europa. Segundo pis…
$27,000
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Ilichanka, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Ilichanka, Ucrania
Habitaciones 1
Área 23 m²
Piso 3/3
29948 Vendo apartamento en el residencial Yaspis. Luminoso apartamento con nueva reforma mod…
$20,000
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Ilichanka, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Ilichanka, Ucrania
Habitaciones 1
Área 31 m²
Piso 3/12
29691. Vendo apartamento de 1 habitación en un moderno complejo residencial Nueva Europa. Ár…
$30,000
Dejar una solicitud
AuraAura
Apartamento 1 habitación en Ilichanka, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Ilichanka, Ucrania
Habitaciones 1
Área 32 m²
Piso 8/12
24886 Vendo departamento de 1 ambiente en el conjunto residencial Nueva Europa. Amplio apart…
$26,000
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Ilichanka, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Ilichanka, Ucrania
Habitaciones 1
Área 28 m²
Piso 5/12
27803. Vendo apartamento en el conjunto residencial Nueva Europa. Área total 28 metros cuad…
$19,000
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Ilichanka, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Ilichanka, Ucrania
Habitaciones 1
Área 36 m²
Piso 7/13
30730. Selling a one-room apartment in the New Europe residential complex Total area 36 sq.m…
$23,000
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Ilichanka, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Ilichanka, Ucrania
Habitaciones 1
Área 33 m²
Piso 3/16
23761 Vendo departamento de un ambiente en el conjunto residencial Nueva Europa. Ubicado en …
$25,000
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Ilichanka, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Ilichanka, Ucrania
Habitaciones 1
Área 39 m²
Piso 3/3
29794 Vendo departamento de un ambiente en el conjunto residencial Jaspis. Área total 39 met…
$34,900
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Ilichanka, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Ilichanka, Ucrania
Habitaciones 1
Área 28 m²
Piso 2/12
20604. Venta de apartamento de una habitación en el complejo residencial "Nueva Europa". Del…
$22,700
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Ilichanka, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Ilichanka, Ucrania
Habitaciones 1
Área 48 m²
Piso 10/12
22890 Venderé un apartamento de una habitación en un edificio nuevo de ladrillo en el comple…
$42,000
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Ilichanka, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Ilichanka, Ucrania
Habitaciones 1
Área 42 m²
Piso 3/10
24853 Vendo apartamento de 1 habitación en el complejo residencial Yantarny. Ubicado en una …
$37,000
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Ilichanka, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Ilichanka, Ucrania
Habitaciones 1
Área 43 m²
Piso 8/11
19636 Se vende un apartamento de 1 habitación con renovación de calidad europea en el comple…
$39,500
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Ilichanka, Ucrania
Apartamento 2 habitaciones
Ilichanka, Ucrania
Habitaciones 2
Área 47 m²
Piso 12/13
$27,000
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Krasnosilska silska gromada, Ucrania

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir