Casas en Venta en Karolino Bugazka silska gromada, Ucrania

8 propiedades total found
Casa 6 habitaciones en Karolino Buhaz, Ucrania
Casa 6 habitaciones
Karolino Buhaz, Ucrania
Habitaciones 6
Área 198 m²
Piso 1/2
10247 Venderé una casa con una parcela en Carolina - Bugaz. En la planta baja: sala de esta…
$205,000

Casa 7 habitaciones en Zatoka, Ucrania
Casa 7 habitaciones
Zatoka, Ucrania
Habitaciones 7
Área 160 m²
Piso 1/2
14180. Venderé una casa de 2 pisos en el pueblo de Zatok cerca del mar. 7 habitaciones separ…
$145,000

Casa 9 habitaciones en Karolino Buhaz, Ucrania
Casa 9 habitaciones
Karolino Buhaz, Ucrania
Habitaciones 9
Área 370 m²
Piso 1/3
№ 2816. Se ofrece a la venta casa por mar en una pos. Carolina - Bugaz. El área total de 370…
$240,000

Casa 3 habitaciones en Karolino Buhaz, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Karolino Buhaz, Ucrania
Habitaciones 3
Área 140 m²
Piso 1/3
No 2562 Venta de una casa de construcción incompleta en s. Carolina - Bugaz. Hecho en 2 plan…
$30,000

Casa 4 habitaciones en Karolino Buhaz, Ucrania
Casa 4 habitaciones
Karolino Buhaz, Ucrania
Habitaciones 4
Área 120 m²
Piso 1/2
19752. Venta una casa de campo de invierno en Carolina Bugaz con vistas al mar. Dos grandes …
$105,000

Casa 5 habitaciones en Karolino Buhaz, Ucrania
Casa 5 habitaciones
Karolino Buhaz, Ucrania
Habitaciones 5
Área 120 m²
Piso 1/3
$90,000

Casa 1 habitación en Zatoka, Ucrania
Casa 1 habitación
Zatoka, Ucrania
Habitaciones 1
Área 26 m²
Piso 1/4
10499 . . . En venta parte de la casa en el pueblo. Zatok a la orilla del mar. El área total…
$18,000

Casa 15 habitaciones en Karolino Buhaz, Ucrania
Casa 15 habitaciones
Karolino Buhaz, Ucrania
Habitaciones 15
Área 1 300 m²
Piso 1/4
15887 Venderé una casa de 4 pisos en la orilla del mar, entre el mar y el estuario para el d…
$400,000


Parámetros de las propiedades en Karolino Bugazka silska gromada, Ucrania

