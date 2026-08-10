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Casas en Venta en Ivano Frankivsk Urban Hromada, Ucrania

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Casa en Ivano-Frankivsk, Ucrania
Casa
Ivano-Frankivsk, Ucrania
Área 540 m²
Una casa elegante en un acogedor barrio de Ivanov-Frankika Supuesta para vender una casa se…
$766,028
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Casa en Ivano-Frankivsk, Ucrania
Casa
Ivano-Frankivsk, Ucrania
Área 400 m²
Vendo 3x clubes de historia a un copyobject en el Shenchenko Park. El ancho de la pared: do…
$399,999
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