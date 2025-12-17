Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  Realting.com
  2. Ucrania
  3. Fontanska silska gromada
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Fontanska silska gromada, Ucrania

55 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Fontanka, Ucrania
Apartamento 3 habitaciones
Fontanka, Ucrania
Habitaciones 3
Área 100 m²
Piso 3/10
3 apartamento en el nuevo complejo de ladrillo Fountain Park. La casa está alquilada y ocupa…
$130,000
Agencia
BPS Consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Apartamento 1 habitación en Fontanka, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Fontanka, Ucrania
Habitaciones 1
Área 48 m²
Piso 1/10
16329. I will sell a one-room apartment in LCD Fountain Park. The total area of 48 sq.m. The…
$36,000
Apartamento 3 habitaciones en Fontanka, Ucrania
Apartamento 3 habitaciones
Fontanka, Ucrania
Habitaciones 3
Área 67 m²
Piso 5/10
29165. Vendo apartamento de tres habitaciones en el complejo residencial Fontanka City. Vist…
$55,000
Apartamento 3 habitaciones en Fontanka, Ucrania
Apartamento 3 habitaciones
Fontanka, Ucrania
Habitaciones 3
Área 90 m²
Piso 5/5
13286 On sale three-room apartment by the sea. The total area of 90 sq.m. House built of re…
$45,000
Apartamento 1 habitación en Fontanka, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Fontanka, Ucrania
Habitaciones 1
Área 45 m²
Piso 7/10
30734 Selling a 1-room apartment in the residential complex Gardens of the Riviera The apart…
$28,000
Apartamento 1 habitación en Fontanka, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Fontanka, Ucrania
Habitaciones 1
Área 40 m²
Piso 6/8
29189. Vendo apartamento de una habitación en el complejo residencial Riviera Gardens. Área…
$23,000
Apartamento 1 habitación en Fontanka, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Fontanka, Ucrania
Habitaciones 1
Área 42 m²
Piso 7/10
19990 Vendo apartamento de un ambiente en el Conjunto Residencial Fountain Park. La superfi…
$34,500
Apartamento 1 habitación en Fontanka, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Fontanka, Ucrania
Habitaciones 1
Área 39 m²
Piso 2/9
24486 Vendo departamento de 1 ambiente en el complejo residencial Riviera Gardens. Piso cómo…
$26,500
Apartamento 2 habitaciones en Fontanka, Ucrania
Apartamento 2 habitaciones
Fontanka, Ucrania
Habitaciones 2
Área 94 m²
Piso 2/10
$84,999
Apartamento 3 habitaciones en Fontanka, Ucrania
Apartamento 3 habitaciones
Fontanka, Ucrania
Habitaciones 3
Área 88 m²
Piso 7/21
23443 Vendo apartamento de 3 habitaciones en el complejo residencial Avtorsky District. El e…
$65,000
Apartamento 2 habitaciones en Fontanka, Ucrania
Apartamento 2 habitaciones
Fontanka, Ucrania
Habitaciones 2
Área 100 m²
Piso 1/2
25607.. Se vende casa adosada de 2 plantas en un complejo residencial de élite. Ladrillo, su…
$105,000
Apartamento 1 habitación en Fontanka, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Fontanka, Ucrania
Habitaciones 1
Área 45 m²
Piso 3/11
13364 On sale one-room apartment with repair, furniture and appliances in the residential co…
$54,000
Apartamento 1 habitación en Fontanka, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Fontanka, Ucrania
Habitaciones 1
Área 23 m²
Piso 2/11
11605 Venta de un apartamento inteligente. La condición de los constructores. Se instalan ve…
$17,500
Apartamento 1 habitación en Fontanka, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Fontanka, Ucrania
Habitaciones 1
Área 42 m²
Piso 2/10
20798 Vendo apartamento de una habitación en el complejo residencial Park Fontanov. El apart…
$44,000
Apartamento 1 habitación en Fontanka, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Fontanka, Ucrania
Habitaciones 1
Área 46 m²
Piso 9/11
22759 Se vende un apartamento de una habitación en el complejo residencial Avtorsky. Se vend…
$55,000
Apartamento 1 habitación en Fontanka, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Fontanka, Ucrania
Habitaciones 1
Área 37 m²
Piso 5/10
30212 Apartamento de una habitación en un edificio alquilado en el complejo residencial Park…
$36,700
Apartamento 1 habitación en Fontanka, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Fontanka, Ucrania
Habitaciones 1
Área 41 m²
Piso 4/20
20763 Se vende un apartamento de una habitación en el complejo residencial Black Sea Riviera…
$27,500
Apartamento 1 habitación en Fontanka, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Fontanka, Ucrania
Habitaciones 1
Área 43 m²
Piso 4/9
21562. Se vende apartamento de 1 habitación en el complejo residencial "Riviera Gardens". Á…
$31,000
Apartamento 1 habitación en Fontanka, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Fontanka, Ucrania
Habitaciones 1
Área 65 m²
Piso 9/9
20168 Venta de apartamento de una habitación y doble cara en un edificio nuevo en el complej…
$55,000
Apartamento 3 habitaciones en Fontanka, Ucrania
Apartamento 3 habitaciones
Fontanka, Ucrania
Habitaciones 3
Área 170 m²
Piso 1/2
25329...Casa adosada en venta en la primera Fontanka en la zona de Riviera. Junto al mar, ca…
$140,000
Apartamento 1 habitación en Fontanka, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Fontanka, Ucrania
Habitaciones 1
Área 44 m²
Piso 3/12
28689 Vendo departamento de 1 ambiente en el residencial Riviera Gardens. Área total 44 met…
$22,999
Apartamento 2 habitaciones en Fontanka, Ucrania
Apartamento 2 habitaciones
Fontanka, Ucrania
Habitaciones 2
Área 77 m²
Piso 8/16
27006 Vendo apartamento de 2 habitaciones en el nuevo complejo residencial en el distrito de…
$65,000
Apartamento 1 habitación en Fontanka, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Fontanka, Ucrania
Habitaciones 1
Área 40 m²
Piso 9/9
29132. Vendo apartamento de 1 habitación en el complejo residencial Riviera City. Las ventan…
$38,000
Apartamento 2 habitaciones en Fontanka, Ucrania
Apartamento 2 habitaciones
Fontanka, Ucrania
Habitaciones 2
Área 48 m²
Piso 3/7
26999. Vendo apartamento de 2 habitaciones con vista al mar en el complejo residencial Autho…
$78,000
Apartamento 1 habitación en Fontanka, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Fontanka, Ucrania
Habitaciones 1
Área 54 m²
Piso 10/11
11825 For sale a new apartment in a new house in the Fontanka. The area of the apartment is …
$50,000
Apartamento 1 habitación en Fontanka, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Fontanka, Ucrania
Habitaciones 1
Área 43 m²
Piso 10/10
26619 Vendo departamento de 1 ambiente en edificio de ladrillo en el conjunto residencial Fo…
$39,000
Apartamento 1 habitación en Fontanka, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Fontanka, Ucrania
Habitaciones 1
Área 44 m²
Piso 11/21
$40,000
Apartamento 1 habitación en Fontanka, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Fontanka, Ucrania
Habitaciones 1
Área 46 m²
Piso 5/7
27415. Vendo amplio apartamento de 1 habitación en el complejo residencial Author's Quarter.…
$41,000
Apartamento 1 habitación en Fontanka, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Fontanka, Ucrania
Habitaciones 1
Área 41 m²
Piso 7/10
$33,500
Apartamento 1 habitación en Fontanka, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Fontanka, Ucrania
Habitaciones 1
Área 55 m²
Piso 3/12
30929.30929. Selling a 1-room apartment in the Riviera Gardens residential complex. Total ar…
$33,200
Parámetros de las propiedades en Fontanska silska gromada, Ucrania

