Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Ucrania
  3. Dalnicka silska gromada
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Dalnicka silska gromada, Ucrania

Casa Borrar
Eliminar
10 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Sanzhiyka, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Sanzhiyka, Ucrania
Habitaciones 3
Área 200 m²
Número de plantas 2
¿Por qué hiciste eso? Estamos ofreciendo una casa de ladrillo de la capital de 200 metros c…
$115,000
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Dobrooleksandrivka, Ucrania
Casa 6 habitaciones
Dobrooleksandrivka, Ucrania
Habitaciones 6
Área 186 m²
Piso 1/2
30023. Venta es una casa de capital de 2 plantas construida con el uso de tecnologías europe…
$95,000
Dejar una solicitud
Casa 11 habitaciones en Sanzhiyka, Ucrania
Casa 11 habitaciones
Sanzhiyka, Ucrania
Habitaciones 11
Área 700 m²
Piso 1/3
15897 Selling a 3-storey house near the sea on a plot of 20 acres. The house is equipped wit…
$600,000
Dejar una solicitud
AdriastarAdriastar
Casa 3 habitaciones en Novohradkivka, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Novohradkivka, Ucrania
Habitaciones 3
Área 69 m²
Piso 1/1
30668. Venderé una casa en Novogradkovka. Superficie total de 69 m2. Planeada para 3 habitac…
$20,000
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Novohradkivka, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Novohradkivka, Ucrania
Habitaciones 3
Área 80 m²
Piso 1/1
29734. Selling two houses on the street. Lesnaya. In the first house: three separate rooms, …
$30,000
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Sanzhiyka, Ucrania
Casa 5 habitaciones
Sanzhiyka, Ucrania
Habitaciones 5
Área 145 m²
Piso 1/2
19502 Vendo una casa de 2 plantas con renovación y electrodomésticos de calidad europea en S…
$135,000
Dejar una solicitud
TekceTekce
Casa 5 habitaciones en Sanzhiyka, Ucrania
Casa 5 habitaciones
Sanzhiyka, Ucrania
Habitaciones 5
Área 330 m²
Piso 1/2
10142. . . We offer for sale a new 2 - floor house in the village. Sanjayka near the sea. Th…
$300,000
Dejar una solicitud
Casa 12 habitaciones en Sanzhiyka, Ucrania
Casa 12 habitaciones
Sanzhiyka, Ucrania
Habitaciones 12
Área 1 000 m²
Piso 1/3
15875 I will sell a 3-storey house with repairs on a plot of 23 acres. A house without repa…
$200,000
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Hrybivka, Ucrania
Casa 4 habitaciones
Hrybivka, Ucrania
Habitaciones 4
Área 380 m²
Piso 1/2
15143 En venta una casa de dos pisos en Mushroom. El área total de 380 metros cuadrados. Par…
$439,000
Dejar una solicitud
Moya7yaMoya7ya
Casa 3 habitaciones en Roksolany, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Roksolany, Ucrania
Habitaciones 3
Área 196 m²
Piso 1/2
29710. Vendo casa de 2 plantas en primera línea de la ría. Área total 196 metros cuadrados. …
$37,000
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Dalnicka silska gromada, Ucrania

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir