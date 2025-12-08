Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Ucrania
  3. Avangardivska selisna gromada
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Avangardivska selisna gromada, Ucrania

Casa Borrar
Eliminar
40 propiedades total found
Casa 2 habitaciones en Prylymanske, Ucrania
Casa 2 habitaciones
Prylymanske, Ucrania
Habitaciones 2
Área 96 m²
Piso 1/2
№ 3648. . . We offer for sale a spacious two-story townhouse in just 7 km. from the city of …
$50,000
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Avanhard, Ucrania
Casa 4 habitaciones
Avanhard, Ucrania
Habitaciones 4
Área 330 m²
Piso 1/3
14828 I will sell a 3-story house without repair on a plot of 6 hectares. A house without a …
$85,000
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Avanhard, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Avanhard, Ucrania
Habitaciones 3
Área 250 m²
Piso 1/2
№ 2587. . Venta de casa de 2 x pisos en el Campeonato Mundial "Bueno" en ul. Zvezdnaya. La …
$245,000
Dejar una solicitud
Century 21Century 21
Casa 2 habitaciones en Prylymanske, Ucrania
Casa 2 habitaciones
Prylymanske, Ucrania
Habitaciones 2
Área 96 m²
Piso 1/2
№ 3642. . . Ofrecemos a la venta una espaciosa casa de dos pisos en solo 7 km. desde la ciud…
$50,000
Dejar una solicitud
Casa 2 habitaciones en Prylymanske, Ucrania
Casa 2 habitaciones
Prylymanske, Ucrania
Habitaciones 2
Área 96 m²
Piso 1/2
№ 3637. . . We offer for sale a spacious two-story house only in 7 km. from the city of Odes…
$50,000
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Avanhard, Ucrania
Casa 5 habitaciones
Avanhard, Ucrania
Habitaciones 5
Área 165 m²
Número de plantas 2
¿Por qué saldría la otra puerta con la anciana del hospital? Se supone que es una casa comú…
$172,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BPS Consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Estate Service 24Estate Service 24
Casa 4 habitaciones en Avanhard, Ucrania
Casa 4 habitaciones
Avanhard, Ucrania
Habitaciones 4
Área 140 m²
Piso 1/1
15860 Venderé una casa con una parcela de 4 acres en Avantgard. Casa sin reparación, que le …
$145,000
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Prylymanske, Ucrania
Casa 4 habitaciones
Prylymanske, Ucrania
Habitaciones 4
Área 138 m²
Piso 1/2
16089 En venta hay una casa en Sukh Liman. La casa está construida de acuerdo con los estánd…
$65,000
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Avanhard, Ucrania
Casa 6 habitaciones
Avanhard, Ucrania
Habitaciones 6
Área 185 m²
Piso 1/2
14857 Sale of a two-story house with repairs in the Malinovsky district. The house is equipp…
$150,000
Dejar una solicitud
VernaVerna
Casa 5 habitaciones en Prylymanske, Ucrania
Casa 5 habitaciones
Prylymanske, Ucrania
Habitaciones 5
Área 150 m²
Piso 1/2
20671 Venderé una casa en Prilimanskoye. Se venden dos viviendas totalmente autónomas. En la…
$100,000
Dejar una solicitud
Casa 2 habitaciones en Prylymanske, Ucrania
Casa 2 habitaciones
Prylymanske, Ucrania
Habitaciones 2
Área 96 m²
Piso 1/2
№ 3644. . . We offer for sale a spacious two-story townhouse in just 7 km. from the city of …
$50,000
Dejar una solicitud
Casa 7 habitaciones en Avanhard, Ucrania
Casa 7 habitaciones
Avanhard, Ucrania
Habitaciones 7
Área 433 m²
Piso 1/2
16070 We offer for sale a house on the Vanguard. Two residential floors and a basement ( bil…
$200,000
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Prylymanske, Ucrania
Casa 5 habitaciones
Prylymanske, Ucrania
Habitaciones 5
Área 100 m²
Piso 1/1
21783 Vendo dos casas en Prilimansky. Ubicado en una sola parcela, ideal para una familia nu…
$45,000
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Sukhyi Lyman, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Sukhyi Lyman, Ucrania
Habitaciones 3
Área 85 m²
Número de plantas 2
Escandinavia. Concéntrate en el detalle. Un hogar que proporciona equilibrio. sec Supuesta a…
$98,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BPS Consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Casa 2 habitaciones en Prylymanske, Ucrania
Casa 2 habitaciones
Prylymanske, Ucrania
Habitaciones 2
Área 109 m²
Piso 1/1
26982 Vendo casa en Prilimansky. Área total 109 metros cuadrados. Diseñado para dos dormitor…
$45,000
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Avanhard, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Avanhard, Ucrania
Habitaciones 3
Área 113 m²
Piso 1/2
24540 Vendo casa moderna de 2 plantas en Avangard 2 Superficie total 113 m2. Diseñado para 3…
$75,000
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Prylymanske, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Prylymanske, Ucrania
Habitaciones 3
Área 65 m²
Piso 1/1
26991. Casa en venta en el Estuario de Sukhoi. Área total 65 metros cuadrados. Diseñado par…
$43,000
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Prylymanske, Ucrania
Casa 5 habitaciones
Prylymanske, Ucrania
Habitaciones 5
Área 170 m²
Piso 1/2
10437 Sales 2 - storey house in the area 7 km. The total area of the house with a garage wi…
$57,000
Dejar una solicitud
Casa 2 habitaciones en Prylymanske, Ucrania
Casa 2 habitaciones
Prylymanske, Ucrania
Habitaciones 2
Área 96 m²
Piso 1/2
№ 3635. . We offer for sale a spacious two-story townhouse in just 7 km. from the city of Od…
$50,000
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Prylymanske, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Prylymanske, Ucrania
Habitaciones 3
Área 131 m²
Piso 1/2
21374 Se vende una casa en el estuario de Sukhoi. Área total 131 metros cuadrados. Dos plant…
$55,000
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Avanhard, Ucrania
Casa 4 habitaciones
Avanhard, Ucrania
Habitaciones 4
Área 140 m²
Piso 1/1
27626 Vendo casa en Avangard en 6.7 acres de terreno
$140,000
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Avanhard, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Avanhard, Ucrania
Habitaciones 3
Área 120 m²
Piso 1/1
29215. Vendo casa en Avangard. Área total 120 metros cuadrados. La casa tiene tres habitaci…
$105,000
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Prylymanske, Ucrania
Casa 4 habitaciones
Prylymanske, Ucrania
Habitaciones 4
Área 127 m²
Piso 1/2
27520. Vendiendo una casa permanente en Sukhoi Liman Área total 127 metros cuadrados. Constr…
$68,000
Dejar una solicitud
Casa 2 habitaciones en Prylymanske, Ucrania
Casa 2 habitaciones
Prylymanske, Ucrania
Habitaciones 2
Área 96 m²
Piso 1/2
№ 3641. . . We offer for sale a spacious two-story townhouse in just 7 km. from the city of …
$50,000
Dejar una solicitud
Casa 2 habitaciones en Nova Dolyna, Ucrania
Casa 2 habitaciones
Nova Dolyna, Ucrania
Habitaciones 2
Área 84 m²
Piso 1/1
30371 Venta de casa construida en 2024. Con. Nuevo Valle. 3 acres de terreno. certificado…
$62,500
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Nova Dolyna, Ucrania
Casa 5 habitaciones
Nova Dolyna, Ucrania
Habitaciones 5
Área 120 m²
Piso 1/2
30755Se vende una casa de dos plantas en el complejo deportivo Mercury, a sólo 10 km de Odes…
$27,000
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Avanhard, Ucrania
Casa 6 habitaciones
Avanhard, Ucrania
Habitaciones 6
Área 120 m²
Piso 1/1
12307 Spacious house. The total area of 120 sq.m. Living condition. The house is fully equip…
$80,000
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Prylymanske, Ucrania
Casa 6 habitaciones
Prylymanske, Ucrania
Habitaciones 6
Área 198 m²
Piso 1/2
31107. Venderé una casa capital de tres niveles en el pueblo. Strimanskoye, a 3 km de Odessa…
$47,000
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Nova Dolyna, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Nova Dolyna, Ucrania
Habitaciones 3
Área 125 m²
Piso 1/2
26536 Vendo casa de 2 plantas en Novaya Dolina. Superficie total 125 metros cuadrados. Diseñ…
$40,000
Dejar una solicitud
Casa 2 habitaciones en Prylymanske, Ucrania
Casa 2 habitaciones
Prylymanske, Ucrania
Habitaciones 2
Área 96 m²
Piso 1/2
№ 3640. . .We offer for sale a spacious two-story townhouse in just 7 km. from the city of O…
$50,000
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Avangardivska selisna gromada, Ucrania

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir