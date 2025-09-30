Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos en venta en Avangardivska selisna gromada, Ucrania

109 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Avanhard, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Avanhard, Ucrania
Habitaciones 1
Área 32 m²
Piso 5/5
22269 Se vende apartamento de 1 habitación en el complejo residencial "7th Heaven". Área tot…
$27,000
Apartamento 1 habitación en Nova Dolyna, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Nova Dolyna, Ucrania
Habitaciones 1
Área 41 m²
Piso 1/5
28640 Vendo apartamento de una habitación en Novaya Dolina, en una casa de ladrillo con AGV.…
$23,000
Apartamento 1 habitación en Avanhard, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Avanhard, Ucrania
Habitaciones 1
Área 33 m²
Piso 5/5
31463 Se vende apartamento de una habitación en el complejo residencial Séptimo Cielo. Super…
$23,000
Apartamento 1 habitación en Avanhard, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Avanhard, Ucrania
Habitaciones 1
Área 40 m²
Piso 8/8
21560. Se vende apartamento de una habitación en el complejo residencial "ArtVill". Área to…
$53,000
Apartamento 1 habitación en Avanhard, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Avanhard, Ucrania
Habitaciones 1
Área 33 m²
Piso 4/5
25865 Vendo apartamento de 1 habitación en el complejo residencial Keks. Ubicado en el piso …
$26,000
Apartamento 1 habitación en Avanhard, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Avanhard, Ucrania
Habitaciones 1
Área 33 m²
Piso 3/5
19904. Vendo apartamento de 1 habitación en la nueva zona residencial "7 Sky". Planta media.…
$27,000
Apartamento 1 habitación en Avanhard, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Avanhard, Ucrania
Habitaciones 1
Área 31 m²
Piso 1/6
11606. Just imagine a one-room apartment of modern studio layout from 840 cu for m2! Apartme…
$26,050
Apartamento 3 habitaciones en Radisne, Ucrania
Apartamento 3 habitaciones
Radisne, Ucrania
Habitaciones 3
Área 81 m²
Piso 2/6
Vendo un apartamento de 3 habitaciones en Khlebodarskoye (no lejos de dos pilares). Área to…
$35,000
Apartamento 1 habitación en Avanhard, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Avanhard, Ucrania
Habitaciones 1
Área 25 m²
Piso 3/5
$25,000
Apartamento 2 habitaciones en Avanhard, Ucrania
Apartamento 2 habitaciones
Avanhard, Ucrania
Habitaciones 2
Área 53 m²
Piso 5/5
28547. Hoy se vende apartamento de 2 habitaciones en el complejo residencial 7 Nebo. El apar…
$37,000
Apartamento 1 habitación en Avanhard, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Avanhard, Ucrania
Habitaciones 1
Área 26 m²
Piso 3/5
17523. Apartamento de una habitación en el distrito Malinovsky. Luminoso, acogedor, cocina e…
$21,000
Apartamento 1 habitación en Avanhard, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Avanhard, Ucrania
Habitaciones 1
Área 33 m²
Piso 8/11
22934 Vendo departamento de una habitación en edificio de clase confort. Amplio y cálido ap…
$35,000
Apartamento 3 habitaciones en Nova Dolyna, Ucrania
Apartamento 3 habitaciones
Nova Dolyna, Ucrania
Habitaciones 3
Área 60 m²
Piso 5/5
23177 Se vende un apartamento de tres habitaciones en el complejo residencial Ozerki. La cas…
$35,999
Apartamento 1 habitación en Avanhard, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Avanhard, Ucrania
Habitaciones 1
Área 40 m²
Piso 5/5
23541 Vendo departamento de 1 ambiente en Avangard. Apartamento en edificio nuevo en el comp…
$32,000
Apartamento 1 habitación en Avanhard, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Avanhard, Ucrania
Habitaciones 1
Área 34 m²
Piso 5/5
20529. Venta de departamento de un ambiente a la calle. europeo Estado del constructor. Área…
$27,000
Apartamento 2 habitaciones en Avanhard, Ucrania
Apartamento 2 habitaciones
Avanhard, Ucrania
Habitaciones 2
Área 45 m²
Piso 5/5
20615 Se vende un apartamento de dos habitaciones en el complejo residencial "Keks". Del con…
$23,792
Apartamento 2 habitaciones en Avanhard, Ucrania
Apartamento 2 habitaciones
Avanhard, Ucrania
Habitaciones 2
Área 47 m²
Piso 4/6
11613. For sale is offered 2 - room apartment in a low-rise residential quarter. 808 cu for…
$38,210
Apartamento 1 habitación en Avanhard, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Avanhard, Ucrania
Habitaciones 1
Área 34 m²
Piso 2/5
23607 Vendo apartamento de 1 habitación en el complejo residencial KEKS. Cómodo piso medio. …
$29,000
Apartamento 1 habitación en Avanhard, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Avanhard, Ucrania
Habitaciones 1
Área 19 m²
Piso 7/10
30495. Vendo apartamento de 1 habitación en edificio nuevo en Avangard. Ubicado en el piso m…
$17,000
Apartamento 2 habitaciones en Avanhard, Ucrania
Apartamento 2 habitaciones
Avanhard, Ucrania
Habitaciones 2
Área 58 m²
Piso 3/12
11526. One bedroom apartment in the Zhilom Gorodka "Artville". The rooms are separate. Larg…
$62,000
Apartamento 1 habitación en Avanhard, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Avanhard, Ucrania
Habitaciones 1
Área 33 m²
Piso 5/5
20353 Venta de apartamento de una habitación en el complejo residencial "Seventh Heaven". H…
$26,000
Apartamento 2 habitaciones en Avanhard, Ucrania
Apartamento 2 habitaciones
Avanhard, Ucrania
Habitaciones 2
Área 43 m²
Piso 8/10
26152 Vendo departamento de 2 ambientes en el residencial Mercado Urbano. Ubicado en el pis…
$40,000
Apartamento 1 habitación en Avanhard, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Avanhard, Ucrania
Habitaciones 1
Área 28 m²
Piso 2/5
22480. Vendo apartamento de 1 habitación en el nuevo complejo residencial Kex. Ubicado en el…
$21,500
Apartamento 1 habitación en Avanhard, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Avanhard, Ucrania
Habitaciones 1
Área 21 m²
Piso 5/5
$22,000
Apartamento 1 habitación en Avanhard, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Avanhard, Ucrania
Habitaciones 1
Área 35 m²
Piso 5/5
29406. Vendo departamento de 1 ambiente en el residencial Séptimo Cielo. Área total 35 metr…
$25,500
Apartamento 1 habitación en Avanhard, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Avanhard, Ucrania
Habitaciones 1
Área 27 m²
Piso 2/5
23600 Vendo apartamento de 1 habitación en el complejo residencial KEKS. Área total 27 metro…
$22,000
Apartamento 1 habitación en Avanhard, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Avanhard, Ucrania
Habitaciones 1
Área 41 m²
Piso 7/8
11216 Apartment for sale in a new house near the Ovidiopol Road. In the house 2 loggias with…
$37,500
Apartamento 1 habitación en Avanhard, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Avanhard, Ucrania
Habitaciones 1
Área 24 m²
Piso 2/5
17044 Ofrecemos a la venta un apartamento renovado de una habitación en el complejo residenc…
$21,700
Apartamento 2 habitaciones en Avanhard, Ucrania
Apartamento 2 habitaciones
Avanhard, Ucrania
Habitaciones 2
Área 58 m²
Piso 5/6
$51,801
Apartamento 1 habitación en Avanhard, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Avanhard, Ucrania
Habitaciones 1
Área 36 m²
Piso 4/5
26765 Venta de departamento de 1 ambiente en 7mo cielo. Renovado desde cero por el propietar…
$27,000
