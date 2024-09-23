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Piso en edificio nuevo Albatros Life

Buyukcekmece, Turquía
de
$185,000
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12
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ID: 38875
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 23/7/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Buyukcekmece

Sobre el complejo

Albatros Life ofrece un estilo de vida elegante en Büyükçekmece, Estambul, con modernas unidades residenciales y comerciales situadas en un tranquilo entorno junto al mar, listas para entrega inmediata.

Albatros Life combina confort, privacidad y un ambiente ideal para familias con una amplia gama de servicios, todo ello en una ubicación privilegiada cerca de la playa, el puerto deportivo y las principales conexiones de transporte.

10 ventajas del proyecto Albatros Life:

  • Ubicación privilegiada frente a la costa de Büyükçekmece.

  • Entrega inmediata, con títulos de propiedad (Tapu) disponibles.

  • Bajo IVA de solo el 1 %.

  • Diseño moderno con un número limitado de viviendas para mayor exclusividad y privacidad.

  • A solo 5 minutos a pie del puerto deportivo Kıyı Istanbul Marina.

  • A 10 minutos de la estación de Metrobus TÜYAP.

  • Piscina exterior para el descanso y el ocio.

  • Zona wellness completa, con sauna y baño turco tradicional (hammam).

  • Centro de fitness totalmente equipado.

  • Seguridad 24/7 y aparcamiento cubierto para mayor comodidad y tranquilidad.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Buyukcekmece, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

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Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
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Importe del préstamo
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Fecha límite
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Pago mensual
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Pago mensual
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