Piso en edificio nuevo Albatros Life

Albatros Life ofrece un estilo de vida elegante en Büyükçekmece, Estambul, con modernas unidades residenciales y comerciales situadas en un tranquilo entorno junto al mar, listas para entrega inmediata.

Albatros Life combina confort, privacidad y un ambiente ideal para familias con una amplia gama de servicios, todo ello en una ubicación privilegiada cerca de la playa, el puerto deportivo y las principales conexiones de transporte.

10 ventajas del proyecto Albatros Life: