Piso en edificio nuevo Albatros Life

Albatros Life ofrece un estilo de vida elegante en Büyükçekmece, Estambul, con modernas unidades residenciales y comerciales situadas en un tranquilo entorno junto al mar, listas para entrega inmediata.
Albatros Life combina confort, privacidad y un ambiente ideal para familias con una amplia gama de servicios, todo ello en una ubicación privilegiada cerca de la playa, el puerto deportivo y las principales conexiones de transporte.
10 ventajas del proyecto Albatros Life:
Ubicación privilegiada frente a la costa de Büyükçekmece.
Entrega inmediata, con títulos de propiedad (Tapu) disponibles.
Bajo IVA de solo el 1 %.
Diseño moderno con un número limitado de viviendas para mayor exclusividad y privacidad.
A solo 5 minutos a pie del puerto deportivo Kıyı Istanbul Marina.
A 10 minutos de la estación de Metrobus TÜYAP.
Piscina exterior para el descanso y el ocio.
Zona wellness completa, con sauna y baño turco tradicional (hammam).
Centro de fitness totalmente equipado.
Seguridad 24/7 y aparcamiento cubierto para mayor comodidad y tranquilidad.