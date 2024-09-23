Piso en edificio nuevo Parkway Beylikdüzü

Parkway Beylikdüzü ofrece modernos apartamentos en Beylikdüzü, Estambul, diseñados para un estilo de vida familiar contemporáneo en la prestigiosa zona de Adnan Kahveci. El proyecto consta de dos bloques residenciales con aproximadamente 90 viviendas y locales comerciales, combinando confort, valor de inversión y una excelente calidad de vida.

Parkway Beylikdüzü representa una excelente oportunidad tanto para inversores como para quienes buscan una vivienda para uso propio. Gracias a sus instalaciones sociales, amplias zonas verdes y su proximidad a los principales puntos de interés, el proyecto ofrece un entorno residencial de alto nivel. Además, es apto para obtener la ciudadanía turca mediante inversión inmobiliaria y para solicitar el permiso de residencia en Turquía por la adquisición de una propiedad.

Características del proyecto:

Ubicación privilegiada: Situado en Adnan Kahveci , una de las zonas más prestigiosas de Beylikdüzü.

Distribuciones familiares: Amplios apartamentos de 2+1 y 3+1 .

Zonas verdes: Jardines paisajísticos ideales para el descanso.

Centro de fitness: Gimnasio totalmente equipado para los residentes.

Piscina: Piscina exterior para el ocio y la relajación.

Áreas infantiles: Espacios de juego modernos y seguros para los niños.

Locales comerciales: Mayor valor y potencial de inversión.

Excelente conexión de transporte: Muy cerca de la línea de Metrobus .

Atracciones cercanas: A pocos minutos del puerto deportivo (Marina) y de parques públicos.

Diseño moderno: Arquitectura contemporánea y acabados de alta calidad.

¿Por qué invertir en este proyecto?