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Piso en edificio nuevo Parkway Beylikdüzü

Beylikduzu, Turquía
de
$155,000
;
7
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ID: 38873
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 23/7/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Beylikduzu

Sobre el complejo

Parkway Beylikdüzü ofrece modernos apartamentos en Beylikdüzü, Estambul, diseñados para un estilo de vida familiar contemporáneo en la prestigiosa zona de Adnan Kahveci. El proyecto consta de dos bloques residenciales con aproximadamente 90 viviendas y locales comerciales, combinando confort, valor de inversión y una excelente calidad de vida.

Parkway Beylikdüzü representa una excelente oportunidad tanto para inversores como para quienes buscan una vivienda para uso propio. Gracias a sus instalaciones sociales, amplias zonas verdes y su proximidad a los principales puntos de interés, el proyecto ofrece un entorno residencial de alto nivel. Además, es apto para obtener la ciudadanía turca mediante inversión inmobiliaria y para solicitar el permiso de residencia en Turquía por la adquisición de una propiedad.

Características del proyecto:

  • Ubicación privilegiada: Situado en Adnan Kahveci, una de las zonas más prestigiosas de Beylikdüzü.

  • Distribuciones familiares: Amplios apartamentos de 2+1 y 3+1.

  • Zonas verdes: Jardines paisajísticos ideales para el descanso.

  • Centro de fitness: Gimnasio totalmente equipado para los residentes.

  • Piscina: Piscina exterior para el ocio y la relajación.

  • Áreas infantiles: Espacios de juego modernos y seguros para los niños.

  • Locales comerciales: Mayor valor y potencial de inversión.

  • Excelente conexión de transporte: Muy cerca de la línea de Metrobus.

  • Atracciones cercanas: A pocos minutos del puerto deportivo (Marina) y de parques públicos.

  • Diseño moderno: Arquitectura contemporánea y acabados de alta calidad.

¿Por qué invertir en este proyecto?

  • Parkway Beylikdüzü combina una ubicación estratégica, un estilo de vida de calidad y un sólido potencial de revalorización en uno de los distritos con mayor crecimiento de Estambul.

  • Este proyecto es apto para obtener la ciudadanía turca mediante inversión inmobiliaria.

  • También es adecuado para obtener el permiso de residencia en Turquía a través de la compra de una propiedad.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Beylikduzu, Turquía
Educación
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
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Tipo de interés
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Importe del préstamo
Fecha límite
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Fecha límite
Pago mensual
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Pago mensual
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Beylikduzu, Turquía
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