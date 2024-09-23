Piso en edificio nuevo The Almond Garden

The Almond Garden Acıbadem destaca como un exclusivo proyecto residencial boutique ubicado en Üsküdar–Acıbadem, una de las zonas más consolidadas de Estambul, reconocida por su infraestructura urbana desarrollada, su alta calidad de vida y la constante demanda inmobiliaria. Con solo 148 apartamentos distribuidos en dos torres residenciales de 10 plantas, el proyecto ofrece un nivel de privacidad y exclusividad cada vez más difícil de encontrar en los distritos céntricos de Estambul. Esta oferta limitada, junto con el prestigio consolidado de Acıbadem, favorece una sólida conservación del valor y un alto potencial de revalorización a largo plazo.

Conceptos de vivienda flexibles para familias modernas

Uno de los principales puntos fuertes de The Almond Garden Acıbadem es su amplia variedad de tipologías residenciales, que van desde prácticos apartamentos 1+1 hasta amplias viviendas familiares 4+1. La incorporación de dúplex, lofts, apartamentos con jardín y viviendas con terraza responde a diferentes estilos de vida, convirtiendo el proyecto en una excelente opción tanto para compradores que buscan vivir en él como para inversores. Los sistemas de hogar inteligente, los espacios interiores generosos y las áreas verdes ajardinadas mejoran el confort diario y se adaptan a las necesidades de la vida urbana contemporánea.

Ubicación estratégica y atractivo para la inversión

Situado en uno de los barrios mejor conectados de Üsküdar, The Almond Garden Acıbadem disfruta de una excelente proximidad a las principales vías de comunicación, transporte público, hospitales y centros educativos. Esta ubicación privilegiada impulsa una sólida demanda de alquiler, al mismo tiempo que resulta muy atractiva para quienes buscan una residencia permanente. Su enfoque de construcción sostenible, las completas instalaciones sociales y su exclusivo concepto boutique convierten al proyecto en una oportunidad de inversión equilibrada que combina calidad de vida con una demanda inmobiliaria sostenible.

The Almond Garden Acıbadem es un proyecto residencial boutique situado en Üsküdar–Acıbadem, construido sobre un terreno de 12.847 m², compuesto por dos edificios residenciales de 10 plantas y 148 modernos apartamentos.

El proyecto ofrece viviendas de 1+1 a 4+1, incluyendo dúplex, lofts, apartamentos con jardín y viviendas con terraza, combinando tecnología de hogar inteligente, amplias zonas verdes y una ubicación céntrica.

10 ventajas específicas de The Almond Garden Acıbadem