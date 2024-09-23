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Piso en edificio nuevo The Almond Garden

Uskudar, Turquía
Precio en demanda
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10
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ID: 38179
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 8/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Uskudar

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Sobre el complejo

The Almond Garden Acıbadem destaca como un exclusivo proyecto residencial boutique ubicado en Üsküdar–Acıbadem, una de las zonas más consolidadas de Estambul, reconocida por su infraestructura urbana desarrollada, su alta calidad de vida y la constante demanda inmobiliaria. Con solo 148 apartamentos distribuidos en dos torres residenciales de 10 plantas, el proyecto ofrece un nivel de privacidad y exclusividad cada vez más difícil de encontrar en los distritos céntricos de Estambul. Esta oferta limitada, junto con el prestigio consolidado de Acıbadem, favorece una sólida conservación del valor y un alto potencial de revalorización a largo plazo.

Conceptos de vivienda flexibles para familias modernas

Uno de los principales puntos fuertes de The Almond Garden Acıbadem es su amplia variedad de tipologías residenciales, que van desde prácticos apartamentos 1+1 hasta amplias viviendas familiares 4+1. La incorporación de dúplex, lofts, apartamentos con jardín y viviendas con terraza responde a diferentes estilos de vida, convirtiendo el proyecto en una excelente opción tanto para compradores que buscan vivir en él como para inversores. Los sistemas de hogar inteligente, los espacios interiores generosos y las áreas verdes ajardinadas mejoran el confort diario y se adaptan a las necesidades de la vida urbana contemporánea.

Ubicación estratégica y atractivo para la inversión

Situado en uno de los barrios mejor conectados de Üsküdar, The Almond Garden Acıbadem disfruta de una excelente proximidad a las principales vías de comunicación, transporte público, hospitales y centros educativos. Esta ubicación privilegiada impulsa una sólida demanda de alquiler, al mismo tiempo que resulta muy atractiva para quienes buscan una residencia permanente. Su enfoque de construcción sostenible, las completas instalaciones sociales y su exclusivo concepto boutique convierten al proyecto en una oportunidad de inversión equilibrada que combina calidad de vida con una demanda inmobiliaria sostenible.

The Almond Garden Acıbadem es un proyecto residencial boutique situado en Üsküdar–Acıbadem, construido sobre un terreno de 12.847 m², compuesto por dos edificios residenciales de 10 plantas y 148 modernos apartamentos.

El proyecto ofrece viviendas de 1+1 a 4+1, incluyendo dúplex, lofts, apartamentos con jardín y viviendas con terraza, combinando tecnología de hogar inteligente, amplias zonas verdes y una ubicación céntrica.

10 ventajas específicas de The Almond Garden Acıbadem

  • Ubicado en Acıbadem, uno de los barrios más consolidados de Üsküdar.

  • Dos edificios residenciales de 10 plantas con solo 148 apartamentos.

  • Amplia variedad de viviendas, desde 1+1 hasta 4+1, incluyendo dúplex y terrazas.

  • Apartamentos con jardín y lofts, una oferta poco común en la zona.

  • Piscina cubierta, gimnasio y sauna para los residentes.

  • Cafeterías, restaurantes y zonas de barbacoa dentro del complejo.

  • Jardines paisajísticos con senderos para caminar y correr.

  • Sistemas de hogar inteligente integrados en las viviendas.

  • Diseñado siguiendo principios de construcción sostenible y eficiencia ambiental.

  • Alto potencial de inversión gracias a su ubicación céntrica y a la limitada oferta de viviendas.

Localización en el mapa

Uskudar, Turquía
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Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
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Transporte
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Piso en edificio nuevo The Almond Garden
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