Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Kenia
  3. Residencial
  4. Apartamento

Apartamentos en venta en Kenia

;
Condado de Kiambu
6
Central Kenya
5
Condado de Nairobi
4
Gitothua ward
4
Mostrar más
Apartamento Borrar
Eliminar
10 propiedades total found
Apartamento en Kamiti Corner, Kenia
Apartamento
Kamiti Corner, Kenia
$63,691
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Apartamento 3 habitaciones en Tatu City, Kenia
Apartamento 3 habitaciones
Tatu City, Kenia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Piso 5/10
Descubra un nivel de vida premium en el corazón mismo del distrito de negocios central de Ta…
$148,700
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Tatu City, Kenia
Apartamento 4 habitaciones
Tatu City, Kenia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Piso 5/10
Descubra un nivel de vida premium en el corazón mismo del distrito de negocios central de Ta…
$248,500
Dejar una solicitud
It Is RealtyIt Is Realty
Estudio 1 habitación en Tatu City, Kenia
Estudio 1 habitación
Tatu City, Kenia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Piso 5/10
Descubra un nivel de vida premium en el corazón mismo del distrito de negocios central de Ta…
$54,800
Dejar una solicitud
Apartamento en Nairobi, Kenia
Apartamento
Nairobi, Kenia
$61,375
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Apartamento 1 habitación en Tatu City, Kenia
Apartamento 1 habitación
Tatu City, Kenia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 5/10
Descubra un nivel de vida premium en el corazón mismo del distrito de negocios central de Ta…
$94,000
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Apartamento 6 habitaciones en Nairobi, Kenia
Apartamento 6 habitaciones
Nairobi, Kenia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 1/1
DETALLESKileleshwa Apartamento de 3 dormitorios en Wakamu Descubra la perfecta oportunidad …
$106,397
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Ndenderu ward, Kenia
Apartamento 5 habitaciones
Ndenderu ward, Kenia
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Piso 11
El proyecto cubre un área de 1 hectáreas, un área total de 32,609 y nbsp; Metros cuadrados, …
$57,810
Dejar una solicitud
Apartamento 10 habitaciones en Nairobi, Kenia
Apartamento 10 habitaciones
Nairobi, Kenia
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 2 023 m²
Piso 16
Por qué invertir en 3408   BELVA? 3408   BELVA   es una colección exclusiva de apartament…
$330,000
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Nairobi, Kenia
Apartamento 5 habitaciones
Nairobi, Kenia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Piso 2
Descripción &toro; 2 / 3 apartamentos de lujo en el dormitorio. &toro; Dormitorio principal …
$92,252
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Kenia

3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Kenia

con Jardín
con Terraza
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir