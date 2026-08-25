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Casas en Venta en Kenia

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11 propiedades total found
Casa 16 habitaciones en Ukunda, Kenia
Casa 16 habitaciones
Ukunda, Kenia
Habitaciones 16
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 440 m²
Una rara oportunidad para poseer dos hermosas villas dentro del complejo privado del Jardín …
$589 283
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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Mwingi North, Kenia
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Mwingi North, Kenia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 178 m²
Piso 2/2
Presentamos un nuevo bungalow en la ciudad de Torrevieja en la zona residencial de Los Altos…
$341 203
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Casa 9 habitaciones en Nairobi, Kenia
Casa 9 habitaciones
Nairobi, Kenia
Habitaciones 9
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 4 047 m²
Número de plantas 2
Casa en venta en BOGANI, KAREN 5 dormitorio en suite + DSQ Villas de diseño moderno 2 -story…
$539 344
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It Is RealtyIt Is Realty
Adosado Adosado 4 habitaciones en OloosirkonSholinke ward, Kenia
Adosado Adosado 4 habitaciones
OloosirkonSholinke ward, Kenia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 460 m²
Kenpipe Gardens 3 & amperio; 4 Dúplex de dormitorio - ahora venta DETALLES IMPORTANTES Unida…
$105 000
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Adosado Adosado 7 habitaciones en Nairobi, Kenia
Adosado Adosado 7 habitaciones
Nairobi, Kenia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Área 2 023 m²
DETAILS Luxurious 5-Bedroom Kileleshwa Townhouse: Your Dream Home Awaits Discover opul…
$1,16M
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Casa 5 habitaciones en Biashara ward, Kenia
Casa 5 habitaciones
Biashara ward, Kenia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
3 Habitaciones Casa de bungalows en venta en Ruiru Kimbo - de nueva construcción (vendida ta…
$46 992
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 6 habitaciones en Nairobi, Kenia
Villa 6 habitaciones
Nairobi, Kenia
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 2 023 m²
Número de plantas 1
Let’s dive into the details of this remarkable property:   Located in the Blue Zone…
$1,20M
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Casa 9 habitaciones en Nairobi, Kenia
Casa 9 habitaciones
Nairobi, Kenia
Habitaciones 9
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 450 m²
Número de plantas 3
descripción En el piso superior y nbsp; - 1 dormitorio principal en suite + más 2 dormitorio…
$192 831
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Bungalow Bungalow 5 habitaciones en Oloolua ward, Kenia
Bungalow Bungalow 5 habitaciones
Oloolua ward, Kenia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Ubicado en Ngong, Upper Matasia, y 10 minutos ’ conducir desde la ciudad de Ngong.La propied…
$2 428
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Bungalow Bungalow 16 habitaciones en Nairobi, Kenia
Bungalow Bungalow 16 habitaciones
Nairobi, Kenia
Habitaciones 16
Dormitorios 10
Área 16 187 m²
Número de plantas 1
DETALLESExperiencia Lujo sin igual: Propio de una propiedad residencial en Karen Prepárate …
$1,34M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Nairobi, Kenia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Nairobi, Kenia
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 2 023 m²
Número de plantas 1
HOME 5 BEDROOM House Features:   Spacious Layout: This 5-bedroom house offers gener…
$396 825
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