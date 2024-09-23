  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Kartal
  4. Piso en edificio nuevo Apartamentos con vistas al mar y a las Islas Príncipe en Kartal

Piso en edificio nuevo Apartamentos con vistas al mar y a las Islas Príncipe en Kartal

Kartal, Turquía
de
$739,299
;
14
Dejar una solicitud
ID: 27741
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Kartal

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Número de plantas
    Número de plantas
    23

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Apartamentos en Venta con Piscinas dentro de un Complejo en Kartal, Estambul

Kartal, ubicado en el lado asiático de Estambul, es un distrito social que ofrece vistas únicas al mar y a las Islas Príncipe gracias a su ubicación costera, así como zonas de camping debido al bosque de Aydos, rico en oxígeno. La costa ofrece senderos peatonales, parques, áreas para conciertos y eventos, centros comerciales y de entretenimiento, lo que proporciona un estilo de vida activo y divertido. Kartal también destaca por su proximidad a la estación de tren Marmaray, paradas de metro, muelle de ferris y el aeropuerto, además de paseos costeros y zonas verdes.

Los apartamentos en venta en Kartal, Estambul están idealmente ubicados a 50 m del mercado más cercano, 100 m de escuelas privadas, 200 m del sendero costero, 750 m de la estación de tren Marmaray, 2 km de la parada de metro, 3 km del centro comercial, 20 km del Aeropuerto Sabiha Gökçen, 22 km del Túnel Eurasia y 32 km del Puente de los Mártires del 15 de Julio (también conocido como el Puente del Bósforo).

El proyecto, compuesto por 2 bloques y 206 unidades, incluye espacios de estacionamiento exteriores e interiores, piscinas abiertas y cubiertas, estaciones de carga para vehículos eléctricos, sistemas de energía solar, senderos para caminar, sauna, baño turco, cafetería, zona de juegos para niños, club social, jardín compartido, cancha de tenis, servicios de recepción, cancha de baloncesto, cancha de squash, conserje, servicios de seguridad y cámaras de vigilancia.

Los apartamentos con vistas al mar están equipados con un conjunto de cocina empotrado, sistemas avanzados de purificación de agua, bañera, lavandería, cabina de ducha, vestidor, baño en suite, sistema de hogar inteligente, ventanas de PVC, balcón, terraza, sistema de televisión satelital central, baño estilo Hilton, balcón y puerta de acero.


IST-01678

Localización en el mapa

Kartal, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Edificio de apartamentos Propiedades inmobiliarias con estilo con vistas al mar en Estambul Beşiktaş
Besiktas, Turquía
de
$4,29M
Residencia VEGA COZY
Oba, Turquía
Precio en demanda
Complejo residencial Sunshine Complex
Didim, Turquía
de
$192,555
Complejo residencial New residence with a swimming pool at 500 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Gumusluk, Turquía
de
$629,232
Barrio residencial Central Alanya properties close to the beach of Mahmutlar
Mahmutlar, Turquía
de
$128,128
Está viendo
Piso en edificio nuevo Apartamentos con vistas al mar y a las Islas Príncipe en Kartal
Kartal, Turquía
de
$739,299
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial Residence with swimming pools, an aquapark and a mini golf course at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, an aquapark and a mini golf course at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, an aquapark and a mini golf course at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, an aquapark and a mini golf course at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, an aquapark and a mini golf course at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Residence with swimming pools, an aquapark and a mini golf course at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, an aquapark and a mini golf course at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Erdemli, Turquía
de
$192,998
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas al mar.La residencia cuenta con gimnasio y centro de spa, cine, restaurantes, servicio de seguridad y conserjería, piscinas cubiertas y exteriores y un acuario, un mini campo de golf, un aparcamiento.Ubicación e infraestructura cercana La propied…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Barrio residencial Crystal Park Apartment Alanya
Barrio residencial Crystal Park Apartment Alanya
Barrio residencial Crystal Park Apartment Alanya
Ciplakli, Turquía
de
$133,466
-Crystal Park Alanya es un complejo sensacional, una ubicación inmejorable con todas las comodidades. Este complejo es conocido como el mejor complejo residencial de Alanya. Apartamento Crystal Park en venta en Alanya, ubicación única a solo 50 metros del centro comercial más grande de Alany…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Hayat Dream Gazipasa
Edificio de apartamentos Hayat Dream Gazipasa
Gazipasa, Turquía
de
$130,201
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 10
Área 43–90 m²
35 objetos inmobiliarios 35
Alanya, Gazipasha, 750m a la playa de arena, toda la infraestructura necesaria, a poca distancia
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
43.0
134,204 – 187,179
Apartamentos 2 habitaciones
90.0
246,041 – 257,813
Agencia
RealtGo
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones