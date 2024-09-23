Piso en edificio nuevo Apartamentos con vistas al mar y a las Islas Príncipe en Kartal

Apartamentos en Venta con Piscinas dentro de un Complejo en Kartal, Estambul

Kartal, ubicado en el lado asiático de Estambul, es un distrito social que ofrece vistas únicas al mar y a las Islas Príncipe gracias a su ubicación costera, así como zonas de camping debido al bosque de Aydos, rico en oxígeno. La costa ofrece senderos peatonales, parques, áreas para conciertos y eventos, centros comerciales y de entretenimiento, lo que proporciona un estilo de vida activo y divertido. Kartal también destaca por su proximidad a la estación de tren Marmaray, paradas de metro, muelle de ferris y el aeropuerto, además de paseos costeros y zonas verdes.

Los apartamentos en venta en Kartal, Estambul están idealmente ubicados a 50 m del mercado más cercano, 100 m de escuelas privadas, 200 m del sendero costero, 750 m de la estación de tren Marmaray, 2 km de la parada de metro, 3 km del centro comercial, 20 km del Aeropuerto Sabiha Gökçen, 22 km del Túnel Eurasia y 32 km del Puente de los Mártires del 15 de Julio (también conocido como el Puente del Bósforo).

El proyecto, compuesto por 2 bloques y 206 unidades, incluye espacios de estacionamiento exteriores e interiores, piscinas abiertas y cubiertas, estaciones de carga para vehículos eléctricos, sistemas de energía solar, senderos para caminar, sauna, baño turco, cafetería, zona de juegos para niños, club social, jardín compartido, cancha de tenis, servicios de recepción, cancha de baloncesto, cancha de squash, conserje, servicios de seguridad y cámaras de vigilancia.

Los apartamentos con vistas al mar están equipados con un conjunto de cocina empotrado, sistemas avanzados de purificación de agua, bañera, lavandería, cabina de ducha, vestidor, baño en suite, sistema de hogar inteligente, ventanas de PVC, balcón, terraza, sistema de televisión satelital central, baño estilo Hilton, balcón y puerta de acero.

IST-01678