Obra nueva en venta en Zanzibar

Región de Zanzíbar Sur y Central
1
Kusini
1
Paje
1
Complejo residencial Aura Ra aktiv kotoryj vdohnovlaet
Paje, Tanzania
de
$78,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 10
Área 53 m²
1 objeto inmobiliario 1
🌴 Exclusivo apartamento en Zanzibar - 100 metros al mar🗝️ Apartamento único de un moderno complejo residencial. 🌊 A sólo 100 metros del océano - 2 minutos a pie de la playa de nieve blanca. 🏊 Acceso directo a la piscina y zona verde.📍 Descripción del sitio:Ubicación: Zanzibar, zona turística…
