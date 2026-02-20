  1. Realting.com
  2. Tanzania
  3. Nungwi

Obra nueva en venta en Nungwi

apartamentos
1
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Premium Premium
Complejo residencial The Eyes of Zanzibar Nungwi
Complejo residencial The Eyes of Zanzibar Nungwi
Complejo residencial The Eyes of Zanzibar Nungwi
Complejo residencial The Eyes of Zanzibar Nungwi
Complejo residencial The Eyes of Zanzibar Nungwi
Mostrar todo Complejo residencial The Eyes of Zanzibar Nungwi
Complejo residencial The Eyes of Zanzibar Nungwi
Nungwi, Tanzania
de
$84,000
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
Zanzibar se está desarrollando activamente, y uno de los puntos de crecimiento más brillantes de hoy son las áreas de Nungwi (noroeste de la isla), la perla de Zanzibar con playas intactas y el resto del año.Agua turquesa, arena blanca es un lugar ideal para la relajación y el buceo. la play…
Desarrollador
MBHomes
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Desarrollador
MBHomes
Idiomas hablados
Русский
Telegram Escribir en Telegram
En el mapa
Realting.com
Ir