  2. Tanzania
  3. Kusini

Obra nueva en venta en Kusini

Paje
1
Complejo residencial AurAra Paje
Complejo residencial AurAra Paje
Complejo residencial AurAra Paje
Complejo residencial AurAra Paje
Complejo residencial AurAra Paje
Complejo residencial AurAra Paje
Complejo residencial AurAra Paje
Bwejuu, Tanzania
de
$78,000
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 11
Zanzibar se está desarrollando activamente, y uno de los puntos de crecimiento más brillantes de hoy son el área de Paget (Sudeste de la isla), la perla de Zanzíbar con playas intactas y el resto del año.Agua turquesa, arena blanca es un lugar ideal para la recreación, la cometa y el buceo.L…
Desarrollador
MBHomes
Desarrollador
MBHomes
Idiomas hablados
Русский
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Aura Ra aktiv kotoryj vdohnovlaet
Complejo residencial Aura Ra aktiv kotoryj vdohnovlaet
Complejo residencial Aura Ra aktiv kotoryj vdohnovlaet
Complejo residencial Aura Ra aktiv kotoryj vdohnovlaet
Complejo residencial Aura Ra aktiv kotoryj vdohnovlaet
Mostrar todo Complejo residencial Aura Ra aktiv kotoryj vdohnovlaet
Complejo residencial Aura Ra aktiv kotoryj vdohnovlaet
Paje, Tanzania
de
$78,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 10
Área 53 m²
1 objeto inmobiliario 1
🌴 Exclusivo apartamento en Zanzibar - 100 metros al mar🗝️ Apartamento único de un moderno complejo residencial. 🌊 A sólo 100 metros del océano - 2 minutos a pie de la playa de nieve blanca. 🏊 Acceso directo a la piscina y zona verde.📍 Descripción del sitio:Ubicación: Zanzibar, zona turística…
Agencia
Риэлтор без границ
