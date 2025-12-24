Barrio residencial Villa Benalmádena

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
This plot comes with a construction project and an approved building permit.
LAYOUT AND DESIGN
The villa is connected by a private elevator from the basement to the rooftop solarium. Each space has been carefully designed to offer spaciousness, functionality, and natural light.
A villa on a 1,441 m2 plot, distributed as follows:
Garden Floor: 314 m2
Ground Floor: 168 m2
First Floor: 158 m2
Sunroom: 116 m2
FEATURES AND FINISHES
Internal elevator connecting all levels. Aerothermal climate control system, underfloor heating, and zoned air conditioning.
State-of-the-art thermal and acoustic insulation.
Fully customizable finishes: materials, woodwork, flooring, and more.
Fully furnished and equipped kitchen.
Optional pre-installation of smart home automation and security systems.
LOCATION AND AMENITIES
The property is located in a residential area offering stunning sea views, peace and quiet, and proximity to essential services:
Just 6 minutes from the beach.
15 minutes from Malaga International Airport.
Close to shopping areas, schools, medical centers, and sports facilities.
Close to golf courses, Puerto Marina, supermarkets, and fine dining restaurants.
IDEAL FOR LIVING OR INVESTMENT
This villa is ideal for building your dream home or as a high-yield investment, thanks to its strategic location, modern design, and customization potential.
This is the perfect opportunity to live in a villa tailored to your lifestyle!
Localización en el mapa
Benalmadena, Španjolska
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo