  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Casares
  4. Barrio residencial BLISS HOMES

Barrio residencial BLISS HOMES

Casares, Španjolska
de
$490,327
;
10
Dejar una solicitud
ID: 39021
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1590766769
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Pueblo
    Casares

Sobre el complejo

Proyecto de 134 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios en un oasis natural. Si deseas vivir frente a un campo de golf con vistas magníficas y servicios de alta calidad, Bliss Homes es tu oportunidad de adquirir una vivienda fantástica a un precio imbatible en Casares Costa.

Localización en el mapa

Casares, Španjolska
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial SeaView 6
Finestrat, Španjolska
de
$518,032
Barrio residencial Culmia Cala Swing Mijas II
Mijas, Španjolska
de
$343,570
Complejo residencial Finestrat Paradise Resort
Finestrat, Španjolska
de
$397,514
Barrio residencial Zenith Estepona
Estepona, Španjolska
de
$566,550
Barrio residencial Limitless Resorts - Mijas Hills Fase 1
Mijas, Španjolska
de
$1,93M
Está viendo
Barrio residencial BLISS HOMES
Casares, Španjolska
de
$490,327
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial The Grove
Barrio residencial The Grove
Barrio residencial The Grove
Barrio residencial The Grove
Barrio residencial The Grove
Mostrar todo Barrio residencial The Grove
Barrio residencial The Grove
San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$677,129
Discover an exclusive residential development comprising 139 residences, where exceptional design, comfort and world-class amenities come together to deliver a lifestyle comparable to that of a five-star resort. Located in Marbella West, one of the Costa del Sol's fastest-growing and most s…
Agencia
Muse
Dejar una solicitud
Barrio residencial Era Residence
Barrio residencial Era Residence
Barrio residencial Era Residence
Barrio residencial Era Residence
Barrio residencial Era Residence
Mostrar todo Barrio residencial Era Residence
Barrio residencial Era Residence
Estepona, Španjolska
de
$567,687
A new and exclusive boutique development located on the New Golden Mile, between Marbella and Estepona, one of the most sought-after residential areas on the Costa del Sol. Surrounded by beaches, golf courses, wellness clubs, luxury resorts, and renowned lifestyle destinations, the project o…
Agencia
Muse
Dejar una solicitud
Barrio residencial Maralto
Barrio residencial Maralto
Barrio residencial Maralto
Barrio residencial Maralto
Barrio residencial Maralto
Mostrar todo Barrio residencial Maralto
Barrio residencial Maralto
Estepona, Španjolska
de
$544,934
A large residential complex in the Las Mesas area of ​​Estepona. Its location offers exceptional homes with stunning views of the sea and mountains, abundant light, and bathed by the gentle sea breeze. Designed for those seeking a lifestyle surrounded by amenities and a perfect balance betw…
Agencia
Muse
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Španjolska
Where to Rent Housing in Spain: Comparison of Prices, Incomes, and Cost of Living in Different Cities
24.12.2025
Where to Rent Housing in Spain: Comparison of Prices, Incomes, and Cost of Living in Different Cities
Qué hacer en España en invierno: estaciones de esquí, playas y turismo cultural
18.12.2025
Qué hacer en España en invierno: estaciones de esquí, playas y turismo cultural
¿Dónde comprar un Apartamento barato en España? Las ciudades más baratas con los precios más bajos
28.11.2025
¿Dónde comprar un Apartamento barato en España? Las ciudades más baratas con los precios más bajos
Dónde no comprar propiedades en España: un análisis de las regiones problemáticas
12.11.2025
Dónde no comprar propiedades en España: un análisis de las regiones problemáticas
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
03.07.2025
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
28.11.2024
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
02.09.2024
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
16.08.2024
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
Mostrar todas las publicaciones