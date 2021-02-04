Casa rural Negorod Toksovo

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
¡Hora de las decisiones correctas! Comprar una parcela en FACT con beneficio adicional en cuotas sin interés para el primer año! Áreas pintorescas en cuotas del propietario. Cerca del bosque y los lagos, famosos centros recreativos. ¡Llámame!
Las viviendas y las instalaciones de paisajismo en Negorod Toksovo se hacen en un solo estilo inspirado en la arquitectura de Dinamarca. Así, el proyecto es un entorno holístico y armonioso, una combinación de minimalismo, funcionalidad y elegancia europea.
→ Mejores áreas de 10 acres con entrada a cada uno de ellos 15 kW, gasoducto principal (comunicaciones subterráneas) → Grupo de entrada con puesto de control, perímetro cerrado y vigilado → También se piensa en una red callejera y vial para un movimiento cómodo: caminos de asfalto con drenaje subterráneo, con aceras y una ruta de bicicleta, se implementa iluminación nocturna → El parque forestal adyacente al macizo será un lugar para caminar relajante. → Hay una oportunidad para comprar una casa lista
Ubicación
20 minutos a la carretera Ring Road y MEGA Parnassus en la carretera Novopriozerskoe, a menos de una hora a los distritos norteños de la ciudad. Cerca del complejo Okhta Park, el complejo North Slope, Zubrovnik Ecopark, UTC Kavgolovo. En Toksovo - tiendas, restaurantes, deportes y clubes infantiles, escuelas y jardines de infancia.
Condiciones de compra Pago 100% e hipoteca del 6% → Instalación sin interés del propietario → Un trato rentable con una compra rápida de su propiedad
Garantía: → Venta directamente del propietario, hay documentos → El proyecto está siendo ejecutado por FACT. → La compañía de servicios presta asistencia para resolver todas las cuestiones después de la compra del sitio
Llámame, quizá online. Sección 59. Número catastral 1: 47:07:0154001:1282
Localización en el mapa
Leskolovskoe selskoe poselenie, Rusia
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo