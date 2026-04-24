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Edificio de apartamentos Osiedle Gluchow III
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Edificio de apartamentos Osiedle Gluchow III
Gluchow, Polonia
de
$105,721
Año de construcción 2027
Número de plantas 1
Área 50–53 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Más información: www.osiedlegluchow.plOfrecemos cuatro tipos de apartamentos.49.70 m2 apartamento con jardín, 3 habitaciones47.89 m2 apartamento (más aprox. 15 m2 ático, 3 habitacionesApartamento de 37,20 m2 con jardín, 2 habitaciones41.97 m2 apartamento (más aprox. 15 m2 ático, 2 habitacion…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
53.0
104,658
Apartamentos 2 habitaciones
49.7
128,895
Agencia
James House
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