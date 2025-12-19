  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. gmina Swarzedz
  4. Casas nuevas

Casas de obra nueva en gmina Swarzedz, Polonia

Voivodato de Mazovia
8
Voivodato de Gran Polonia
3
Varsovia
4
Poznan County
3
Pueblo de cabañas New Homes in Rabowice – Barwna Stree
Rabowice, Polonia
de
$162,732
VAT
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
Un desarrollo moderno e íntimo de 26 viviendas situadas en una zona tranquila y verde de Rabowice. Es una excelente opción para aquellos que valoran la paz y la privacidad mientras se mantienen al alcance de Poznań.Cada casa está diseñada con funcionalidad y comodidad en mente y viene con un…
Agencia
Zaitseva Estates
Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
