Casas de obra nueva en Poznan County, Polonia

gmina Kornik
1
gmina Tarnowo Podgorne
1
gmina Swarzedz
1
Casa adosada Lusowo
Casa adosada Lusowo
Casa adosada Lusowo
Lusowo, Polonia
de
$243,930
VAT
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Agencia
Zaitseva Estates
Agencia
Zaitseva Estates
Mostrar contactos
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
Telegram Escribir en Telegram
Pueblo de cabañas Homes in Radzewo
Pueblo de cabañas Homes in Radzewo
Pueblo de cabañas Homes in Radzewo
Pueblo de cabañas Homes in Radzewo
Pueblo de cabañas Homes in Radzewo
Mostrar todo Pueblo de cabañas Homes in Radzewo
Pueblo de cabañas Homes in Radzewo
Radzewo, Polonia
Precio en demanda
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
New Homes in Radzewo – Kowalska Street (Wielkopolska Region) Size: from 52.41 m² to 78.00 m² Status: Completed – Ready to move in ✅ INVESTMENT OVERVIEW A boutique development consisting of just 5 homes, located in a quiet, green area of Radzewo. It’s an excellent option for those who…
Agencia
Zaitseva Estates
Agencia
Zaitseva Estates
Mostrar contactos
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
Telegram Escribir en Telegram
Pueblo de cabañas New Homes in Rabowice – Barwna Stree
Pueblo de cabañas New Homes in Rabowice – Barwna Stree
Pueblo de cabañas New Homes in Rabowice – Barwna Stree
Pueblo de cabañas New Homes in Rabowice – Barwna Stree
Pueblo de cabañas New Homes in Rabowice – Barwna Stree
Mostrar todo Pueblo de cabañas New Homes in Rabowice – Barwna Stree
Pueblo de cabañas New Homes in Rabowice – Barwna Stree
Rabowice, Polonia
de
$162,732
VAT
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
Un desarrollo moderno e íntimo de 26 viviendas situadas en una zona tranquila y verde de Rabowice. Es una excelente opción para aquellos que valoran la paz y la privacidad mientras se mantienen al alcance de Poznań.Cada casa está diseñada con funcionalidad y comodidad en mente y viene con un…
Agencia
Zaitseva Estates
Agencia
Zaitseva Estates
Mostrar contactos
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
Telegram Escribir en Telegram
