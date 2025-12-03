  1. Realting.com
Casas de obra nueva en Pruszkow County, Polonia

gmina Raszyn
Pueblo de cabañas Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Pueblo de cabañas Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Slomin, Polonia
de
$235,303
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
¡El señor no paga la Comisión!Le invitamos a comprar una casa en una nueva inversión cerca de Varsovia.Casas de sección modernas, cuidadosamente diseñadas, que proporcionan comodidad y privacidad para toda la familia.Oferta Perfecto para aquellos que quieren tomar un descanso del bullicio y …
Agencia
LOCO REAL ESTATE
Pueblo de cabañas Komfortabelnyy dom s 3 spalnyami i uchastkom
Pueblo de cabañas Komfortabelnyy dom s 3 spalnyami i uchastkom
Laszczki, Polonia
de
$302,777
Año de construcción 2024
Número de plantas 1
Queda 1 casa en venta. (Hay 13 casas en el complejo). Cómoda casa de 3 dormitorios, amplio salón, garaje y parcela de 350 m2 casa - 122 m2; parcela - 350 m2 Entrega - Diciembre 2024 Complejo residencial Spring Park – ndash; Esta es una combinación de excelente ubicación y cómodo es…
Agencia
LOCO REAL ESTATE
