  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. Wołomin County
  4. Casas nuevas

Casas de obra nueva en Wolomin County, Polonia

gmina Radzymin
1
Radzymin
1
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Pueblo de cabañas Novye kvartiry ot zastroyschika v Radzimine
Pueblo de cabañas Novye kvartiry ot zastroyschika v Radzimine
Pueblo de cabañas Novye kvartiry ot zastroyschika v Radzimine
Pueblo de cabañas Novye kvartiry ot zastroyschika v Radzimine
Pueblo de cabañas Novye kvartiry ot zastroyschika v Radzimine
Radzymin, Polonia
de
$144,421
Número de plantas 2
¡Lo invitamos a comprar apartamentos del Desarrollador con el acompañamiento de – Sin comisión e impuestos PCC ! Apartamentos disponibles en Varsovia con fecha límite: Targówek: hay varios apartamentos listos. Próxima entrega diciembre 2024 Praga Północ, ul.Jagielońska – 900 m2 un…
Agencia
LOCO REAL ESTATE
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir