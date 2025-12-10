  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. Voivodato de Mazovia
  4. Casas nuevas

Casas de obra nueva en Voivodato de Mazovia, Polonia

Varsovia
4
Pruszkow County
2
gmina Raszyn
2
Radzymin
1
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Casa club Nowoczesna inwestycja na Woli - Rynek Pierwotny
Casa club Nowoczesna inwestycja na Woli - Rynek Pierwotny
Casa club Nowoczesna inwestycja na Woli - Rynek Pierwotny
Casa club Nowoczesna inwestycja na Woli - Rynek Pierwotny
Casa club Nowoczesna inwestycja na Woli - Rynek Pierwotny
Casa club Nowoczesna inwestycja na Woli - Rynek Pierwotny
Varsovia, Polonia
de
$134,459
Año de construcción 2026
Número de plantas 15
Wola es un moderno y autosuficiente distrito de Varsovia, lleno de vida y atracciones. La inversión propuesta se distingue por su diseño arquitectónico original en forma de bloque de cascada. La parte superior del edificio, la torre característica, que es un símbolo de modernidad, diseño or…
Agencia
LOCO REAL ESTATE
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Pueblo de cabañas Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Pueblo de cabañas Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Pueblo de cabañas Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Pueblo de cabañas Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Mostrar todo Pueblo de cabañas Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Pueblo de cabañas Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Slomin, Polonia
de
$235,303
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
¡El señor no paga la Comisión!Le invitamos a comprar una casa en una nueva inversión cerca de Varsovia.Casas de sección modernas, cuidadosamente diseñadas, que proporcionan comodidad y privacidad para toda la familia.Oferta Perfecto para aquellos que quieren tomar un descanso del bullicio y …
Agencia
LOCO REAL ESTATE
Dejar una solicitud
Casa club Novost - START PRODAZh - Varshava Vlohy
Casa club Novost - START PRODAZh - Varshava Vlohy
Casa club Novost - START PRODAZh - Varshava Vlohy
Casa club Novost - START PRODAZh - Varshava Vlohy
Casa club Novost - START PRODAZh - Varshava Vlohy
Varsovia, Polonia
de
$165,451
Año de construcción 2026
Número de plantas 6
¡Lo invitamos a comprar apartamentos al Desarrollador con el apoyo de la Agencia – Sin impuestos PCC! Sin agencias de comisión. Fecha de vencimiento del 4T de 2026.   Precios: 653.000 zł - 2.579.000 zł Casa minimalista con 86 apartamentos de diferentes tamaños – de 26 a 139 m2 y distri…
Agencia
LOCO REAL ESTATE
Dejar una solicitud
OneOne
Pueblo de cabañas Novye kvartiry ot zastroyschika v Radzimine
Pueblo de cabañas Novye kvartiry ot zastroyschika v Radzimine
Pueblo de cabañas Novye kvartiry ot zastroyschika v Radzimine
Pueblo de cabañas Novye kvartiry ot zastroyschika v Radzimine
Pueblo de cabañas Novye kvartiry ot zastroyschika v Radzimine
Radzymin, Polonia
de
$144,421
Número de plantas 2
¡Lo invitamos a comprar apartamentos del Desarrollador con el acompañamiento de – Sin comisión e impuestos PCC ! Apartamentos disponibles en Varsovia con fecha límite: Targówek: hay varios apartamentos listos. Próxima entrega diciembre 2024 Praga Północ, ul.Jagielońska – 900 m2 un…
Agencia
LOCO REAL ESTATE
Dejar una solicitud
Villa QHOUSE
Villa QHOUSE
Villa QHOUSE
Villa QHOUSE
Villa QHOUSE
Mostrar todo Villa QHOUSE
Villa QHOUSE
Varsovia, Polonia
de
$400,054
Número de plantas 2
Área 147–148 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Nos gustaría invitarle - casas nuevas y acabadas semi-detached para la venta. - Sin PCC y sin Comisión.Las casas del desarrollador de propiedades serán entregadas en estándar de desarrolladores, es decir, interiores a terminar por uno o con opción individual de acabado llave en mano (primera…
Agencia
James House
Dejar una solicitud
Casa club Mieszkanie w businessowym sercu Warszawy - Mokotow
Casa club Mieszkanie w businessowym sercu Warszawy - Mokotow
Casa club Mieszkanie w businessowym sercu Warszawy - Mokotow
Casa club Mieszkanie w businessowym sercu Warszawy - Mokotow
Casa club Mieszkanie w businessowym sercu Warszawy - Mokotow
Casa club Mieszkanie w businessowym sercu Warszawy - Mokotow
Casa club Mieszkanie w businessowym sercu Warszawy - Mokotow
Varsovia, Polonia
de
$168,592
Año de construcción 2025
Número de plantas 9
Le invitamos a comprar un apartamento en una moderna inversión ubicada en la calle Wołoska/Marynarska, frente al centro comercial Westfield Mokotów. La zona combina la modernidad funcional de Służewiec con la proximidad de los parques y atracciones urbanas del casco antiguo de Mokotów. Venta…
Agencia
LOCO REAL ESTATE
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Komfortabelnyy dom s 3 spalnyami i uchastkom
Pueblo de cabañas Komfortabelnyy dom s 3 spalnyami i uchastkom
Pueblo de cabañas Komfortabelnyy dom s 3 spalnyami i uchastkom
Laszczki, Polonia
de
$302,777
Año de construcción 2024
Número de plantas 1
Queda 1 casa en venta. (Hay 13 casas en el complejo). Cómoda casa de 3 dormitorios, amplio salón, garaje y parcela de 350 m2 casa - 122 m2; parcela - 350 m2 Entrega - Diciembre 2024 Complejo residencial Spring Park – ndash; Esta es una combinación de excelente ubicación y cómodo es…
Agencia
LOCO REAL ESTATE
Dejar una solicitud
Cabaña Segmenty s garazhom i ogorodom
Cabaña Segmenty s garazhom i ogorodom
Cabaña Segmenty s garazhom i ogorodom
Cabaña Segmenty s garazhom i ogorodom
Cabaña Segmenty s garazhom i ogorodom
Mostrar todo Cabaña Segmenty s garazhom i ogorodom
Cabaña Segmenty s garazhom i ogorodom
Grodzisk Mazowiecki, Polonia
de
$207,764
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
La inversión está ubicada en Grodzisk Mazowiecki. Consta de dos viviendas adosadas adosadas. Todas las viviendas tienen una superficie útil de 109 m2, disponen de garaje propio y parcela.
Agencia
LOCO REAL ESTATE
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir