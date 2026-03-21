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Casas de obra nueva en gmina Choroszcz, Polonia

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Casa adosada Hygge forest
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Klepacze, Polonia
Precio en demanda
Área 33–100 m²
26 objetos inmobiliarios 26
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
33.3 – 34.1
91,925 – 94,134
Apartamentos 2 habitaciones
61.5 – 62.6
119,839 – 133,155
Apartamentos 4 habitaciones
73.6 – 99.8
169,583 – 202,574
Desarrollador
BudinvestNord
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