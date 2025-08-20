  1. Realting.com
  4. Piso en edificio nuevo NCP-120 Aphrodite Aqua is the newest phase of the renowned Aphrodite development

Kazivera, Chipre del Norte
$103,282
$42/m²
ID: 27460
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/8/25

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    Lefke District
  • Ciudad
    Lefke Belediyesi
  • Pueblo
    Kazivera

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028

Sobre el complejo

Sobre el proyecto

Aphrodite Aqua es la fase más reciente del prestigioso desarrollo Aphrodite, situado directamente en la costa arenosa de Gaziveren, Chipre del Norte. Con dos modernas torres de 14 plantas, el proyecto ofrece una combinación de vida frente al mar, instalaciones de primer nivel y vistas impresionantes al Mediterráneo. Diseñado tanto para el ocio como para la inversión, Aphrodite Aqua combina lujo en primera línea de playa con valor a largo plazo.

Puntos clave:

  • Proyecto en primera línea de playa en Gaziveren

  • Dos torres de 14 plantas, 328 unidades en total

  • Vistas panorámicas al mar y a la montaña

  • Piscina infinita en la azotea, gimnasio en la azotea y parque acuático

  • Parte del complejo Aphrodite Resort con spa y wellness completo

Tipos de apartamentos disponibles

Aphrodite Aqua ofrece una amplia selección de residencias elegantes frente al mar, diseñadas para el máximo confort.

  • Estudio

  • Apartamento de 1 dormitorio

  • Dúplex de 1 dormitorio

  • Dúplex de 3 dormitorios

Aspectos destacados de la ubicación

Ubicado en Gaziveren, en el distrito de Güzelyurt, el proyecto ofrece acceso directo a la playa y proximidad a destinos clave.

  • 10 minutos al centro de Güzelyurt

  • 15 minutos a Lefke / frontera

  • 30 minutos a Nicosia (Lefkoşa)

  • 50 minutos a Kyrenia (Girne)

  • 1 hora a la estación de esquí

  • Atracciones locales: Ruinas de Soli y Palacio Vouni

Instalaciones

Aphrodite Aqua ofrece una amplia gama de comodidades de lujo para el descanso y la actividad.

  • Playa privada con marina y deportes acuáticos

  • Parque acuático y piscinas exteriores

  • Piscina infinita en la azotea y gimnasio en la azotea

  • Gimnasio moderno, yoga y áreas de bienestar

  • Centro de spa y wellness con tratamientos

  • Restaurantes frente al mar y bares junto a la piscina

  • Parque infantil y jardines paisajísticos

Opciones de pago

Bloque Aqua A: 50 % de pago inicial, con el 50 % restante en cuotas sin intereses durante 30 meses.

Por qué invertir en Gaziveren

Compre apartamentos directamente al promotor en Gaziveren con vistas al mar, acceso a la playa y opciones de pago flexibles. Como una de las zonas turísticas y de bienestar de mayor crecimiento en Chipre del Norte, Gaziveren ofrece alta demanda de alquiler, apreciación futura del capital y un estilo de vida mediterráneo único.

Sobre nosotros

DevoDirect – su conexión directa con promotores calificados en todo el mundo.

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 36.0 – 88.0
Precio por m², USD 1,527 – 2,869
Precio del apartamento, USD 103,282 – 134,335
Apartamentos 3 habitaciones
Área, m² 133.0
Precio por m², USD 1,518
Precio del apartamento, USD 201,839

Localización en el mapa

Kazivera, Chipre del Norte

