Piso en edificio nuevo NCP-120 Aphrodite Aqua is the newest phase of the renowned Aphrodite development

Sobre el proyecto
Aphrodite Aqua es la fase más reciente del prestigioso desarrollo Aphrodite, situado directamente en la costa arenosa de Gaziveren, Chipre del Norte. Con dos modernas torres de 14 plantas, el proyecto ofrece una combinación de vida frente al mar, instalaciones de primer nivel y vistas impresionantes al Mediterráneo. Diseñado tanto para el ocio como para la inversión, Aphrodite Aqua combina lujo en primera línea de playa con valor a largo plazo.
Puntos clave:
Proyecto en primera línea de playa en Gaziveren
Dos torres de 14 plantas, 328 unidades en total
Vistas panorámicas al mar y a la montaña
Piscina infinita en la azotea, gimnasio en la azotea y parque acuático
Parte del complejo Aphrodite Resort con spa y wellness completo
Tipos de apartamentos disponibles
Aphrodite Aqua ofrece una amplia selección de residencias elegantes frente al mar, diseñadas para el máximo confort.
Estudio
Apartamento de 1 dormitorio
Dúplex de 1 dormitorio
Dúplex de 3 dormitorios
Aspectos destacados de la ubicación
Ubicado en Gaziveren, en el distrito de Güzelyurt, el proyecto ofrece acceso directo a la playa y proximidad a destinos clave.
10 minutos al centro de Güzelyurt
15 minutos a Lefke / frontera
30 minutos a Nicosia (Lefkoşa)
50 minutos a Kyrenia (Girne)
1 hora a la estación de esquí
Atracciones locales: Ruinas de Soli y Palacio Vouni
Instalaciones
Aphrodite Aqua ofrece una amplia gama de comodidades de lujo para el descanso y la actividad.
Playa privada con marina y deportes acuáticos
Parque acuático y piscinas exteriores
Piscina infinita en la azotea y gimnasio en la azotea
Gimnasio moderno, yoga y áreas de bienestar
Centro de spa y wellness con tratamientos
Restaurantes frente al mar y bares junto a la piscina
Parque infantil y jardines paisajísticos
Opciones de pago
Bloque Aqua A: 50 % de pago inicial, con el 50 % restante en cuotas sin intereses durante 30 meses.
Por qué invertir en Gaziveren
Compre apartamentos directamente al promotor en Gaziveren con vistas al mar, acceso a la playa y opciones de pago flexibles. Como una de las zonas turísticas y de bienestar de mayor crecimiento en Chipre del Norte, Gaziveren ofrece alta demanda de alquiler, apreciación futura del capital y un estilo de vida mediterráneo único.
Sobre nosotros
