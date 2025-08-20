Piso en edificio nuevo NCP-120 Aphrodite Aqua is the newest phase of the renowned Aphrodite development

Sobre el proyecto

Aphrodite Aqua es la fase más reciente del prestigioso desarrollo Aphrodite, situado directamente en la costa arenosa de Gaziveren, Chipre del Norte. Con dos modernas torres de 14 plantas, el proyecto ofrece una combinación de vida frente al mar, instalaciones de primer nivel y vistas impresionantes al Mediterráneo. Diseñado tanto para el ocio como para la inversión, Aphrodite Aqua combina lujo en primera línea de playa con valor a largo plazo.

Puntos clave:

Proyecto en primera línea de playa en Gaziveren

Dos torres de 14 plantas, 328 unidades en total

Vistas panorámicas al mar y a la montaña

Piscina infinita en la azotea, gimnasio en la azotea y parque acuático

Parte del complejo Aphrodite Resort con spa y wellness completo

Tipos de apartamentos disponibles

Aphrodite Aqua ofrece una amplia selección de residencias elegantes frente al mar, diseñadas para el máximo confort.

Estudio

Apartamento de 1 dormitorio

Dúplex de 1 dormitorio

Dúplex de 3 dormitorios

Aspectos destacados de la ubicación

Ubicado en Gaziveren, en el distrito de Güzelyurt, el proyecto ofrece acceso directo a la playa y proximidad a destinos clave.

10 minutos al centro de Güzelyurt

15 minutos a Lefke / frontera

30 minutos a Nicosia (Lefkoşa)

50 minutos a Kyrenia (Girne)

1 hora a la estación de esquí

Atracciones locales: Ruinas de Soli y Palacio Vouni

Instalaciones

Aphrodite Aqua ofrece una amplia gama de comodidades de lujo para el descanso y la actividad.

Playa privada con marina y deportes acuáticos

Parque acuático y piscinas exteriores

Piscina infinita en la azotea y gimnasio en la azotea

Gimnasio moderno, yoga y áreas de bienestar

Centro de spa y wellness con tratamientos

Restaurantes frente al mar y bares junto a la piscina

Parque infantil y jardines paisajísticos

Opciones de pago

Bloque Aqua A: 50 % de pago inicial, con el 50 % restante en cuotas sin intereses durante 30 meses.

Por qué invertir en Gaziveren

Compre apartamentos directamente al promotor en Gaziveren con vistas al mar, acceso a la playa y opciones de pago flexibles. Como una de las zonas turísticas y de bienestar de mayor crecimiento en Chipre del Norte, Gaziveren ofrece alta demanda de alquiler, apreciación futura del capital y un estilo de vida mediterráneo único.

