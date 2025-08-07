Piso en edificio nuevo NCP-174 A great investment opportunity - Dedeman Suites & Residences is a seafront

Sobre el Proyecto:
Una excelente oportunidad de inversión — Dedeman Suites & Residences es un proyecto de apartamentos completamente amueblados frente al mar, ubicado en Güzelyurt, Chipre del Norte. Gestionado por la cadena hotelera más grande de Turquía, este desarrollo ofrece título de propiedad turco, comodidades estilo resort y un 85% de avance en construcción, lo que lo convierte en una oportunidad de alta rentabilidad que combina hospitalidad, bienestar e ingresos por alquiler.
Puntos clave:
Operado por Dedeman, la mayor cadena hotelera de Turquía
Título de propiedad turco – elegible para compradores extranjeros
Unidades totalmente amuebladas con estándares hoteleros
85% de la construcción ya completado
Ubicación frente al mar con infraestructura médica, turística y de bienestar
Tipos de apartamentos disponibles:
Diseñados tanto para uso personal como para inversión en alquiler de alto rendimiento:
Apartamento de 1 dormitorio
Apartamento de 2 dormitorios
Aspectos destacados de la ubicación:
Acceso directo al mar y cercanía a importantes destinos regionales:
Ubicación frente al mar
A 10 minutos de Güzelyurt
A 15 minutos de Lefke / paso fronterizo
A 30 minutos de Nicosia (Lefkosa)
A 50 minutos de Kyrenia (Girne)
Instalaciones:
Un desarrollo tipo resort con servicios de estilo de vida, salud y hospitalidad incomparables:
Playas privadas bien cuidadas
Piscinas climatizadas interiores y exteriores
Centro de bienestar y spa, clínica de belleza, centro antienvejecimiento
Restaurantes, marina y deportes acuáticos
Jardines paisajísticos y zonas de bienestar médico
Yoga, gimnasio, criosauna, programas de desintoxicación, cuidado de la diabetes y más
Servicios de atención domiciliaria: consultas médicas, FIV, fisioterapia, cuidado infantil
Opciones de pago:
Paga el 50% al firmar, y el 50% restante en cuotas sin intereses hasta junio de 2026.
Pagos flexibles cada 3 o 6 meses.
Financiamiento bancario disponible para compradores calificados.
Sobre Nosotros:
DevoDirect – tu conexión directa con desarrolladores calificados en todo el mundo.