  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Guzelyurt Belediyesi
  4. Piso en edificio nuevo NCP-174 A great investment opportunity - Dedeman Suites & Residences is a seafront

Piso en edificio nuevo NCP-174 A great investment opportunity - Dedeman Suites & Residences is a seafront

Morphou, Chipre del Norte
de
$202,704
;
16
Dejar una solicitud
Dirección Dirección
Opciones Opciones
Descripción Descripción
Apartamentos Apartamentos
Medios de comunicación Medios de comunicación
ID: 27347
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 7/8/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    Güzelyurt District
  • Ciudad
    Guzelyurt Belediyesi
  • Ciudad
    Morphou

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio

Sobre el complejo

Sobre el Proyecto:

Una excelente oportunidad de inversión — Dedeman Suites & Residences es un proyecto de apartamentos completamente amueblados frente al mar, ubicado en Güzelyurt, Chipre del Norte. Gestionado por la cadena hotelera más grande de Turquía, este desarrollo ofrece título de propiedad turco, comodidades estilo resort y un 85% de avance en construcción, lo que lo convierte en una oportunidad de alta rentabilidad que combina hospitalidad, bienestar e ingresos por alquiler.

Puntos clave:

  • Operado por Dedeman, la mayor cadena hotelera de Turquía

  • Título de propiedad turco – elegible para compradores extranjeros

  • Unidades totalmente amuebladas con estándares hoteleros

  • 85% de la construcción ya completado

  • Ubicación frente al mar con infraestructura médica, turística y de bienestar

Tipos de apartamentos disponibles:

Diseñados tanto para uso personal como para inversión en alquiler de alto rendimiento:

  • Apartamento de 1 dormitorio

  • Apartamento de 2 dormitorios

Aspectos destacados de la ubicación:

Acceso directo al mar y cercanía a importantes destinos regionales:

  • Ubicación frente al mar

  • A 10 minutos de Güzelyurt

  • A 15 minutos de Lefke / paso fronterizo

  • A 30 minutos de Nicosia (Lefkosa)

  • A 50 minutos de Kyrenia (Girne)

Instalaciones:

Un desarrollo tipo resort con servicios de estilo de vida, salud y hospitalidad incomparables:

  • Playas privadas bien cuidadas

  • Piscinas climatizadas interiores y exteriores

  • Centro de bienestar y spa, clínica de belleza, centro antienvejecimiento

  • Restaurantes, marina y deportes acuáticos

  • Jardines paisajísticos y zonas de bienestar médico

  • Yoga, gimnasio, criosauna, programas de desintoxicación, cuidado de la diabetes y más

  • Servicios de atención domiciliaria: consultas médicas, FIV, fisioterapia, cuidado infantil

Opciones de pago:

Paga el 50% al firmar, y el 50% restante en cuotas sin intereses hasta junio de 2026.
Pagos flexibles cada 3 o 6 meses.
Financiamiento bancario disponible para compradores calificados.

Sobre Nosotros:

DevoDirect – tu conexión directa con desarrolladores calificados en todo el mundo.

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 61.0
Precio por m², USD 3,323
Precio del apartamento, USD 202,704
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 104.0
Precio por m², USD 4,075
Precio del apartamento, USD 423,759

Localización en el mapa

Morphou, Chipre del Norte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Magic View
Chipre del Norte
de
$69,686
Barrio residencial ALPCAN TOWERS KEY WEST
Kazivera, Chipre del Norte
de
$94,403
Complejo residencial Panorama Long Beach prestizh
Trikomo, Chipre del Norte
de
$233,573
Complejo residencial Grand Sapphire Resort and Residences
Trikomo, Chipre del Norte
de
$129,645
Barrio residencial Del Mar Premium
Lapithos, Chipre del Norte
de
$145,652
Está viendo
Piso en edificio nuevo NCP-174 A great investment opportunity - Dedeman Suites & Residences is a seafront
Morphou, Chipre del Norte
de
$202,704
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial Caesar Palm Jumeirah
Complejo residencial Caesar Palm Jumeirah
Gastria, Chipre del Norte
de
$162,303
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 22
César Palm Jumeirah contará con siete edificios de altura inspirados en la emblemática Palm Jumeirah de Dubai, a solo 300 metros del mar. Cada edificio de 22 plantas ofrecerá impresionantes vistas al Mediterráneo. Los residentes pueden admirar comodidades como una piscina comunitaria en form…
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Apart - hotel LONG BEACH
Apart - hotel LONG BEACH
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
de
$163,459
NUEVA DIRECCIÓN INTEGRADA CON UN SONIDO DEL HOTEL 5 PARA PLAYA LARGA  ⁇ Un nuevo proyecto ambicioso ofrece una lujosa vida de spa en el corazón de Long Beach. ? El complejo se ubicará a 400 metros de la pintoresca playa mediterránea. El proyecto será un gran complemento para la costa, of…
Agencia
Эра - Недвижимости плюс
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos NCP-134 just 400 meters from the beach. It consists of four modern blocks
Edificio de apartamentos NCP-134 just 400 meters from the beach. It consists of four modern blocks
Trikomo, Chipre del Norte
de
$160,344
Año de construcción 2026
Área 44–363 m²
10 objetos inmobiliarios 10
Sobre el Proyecto: Este complejo frente al mar ofrece vistas panorámicas de 180° al Mediterráneo y está ubicado a solo 400 metros de la playa. Consta de cuatro bloques modernos: un resort y tres residencias, con zonas comerciales y servicios estilo resort. Puntos Clave: Diseño a…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
44.0 – 80.0
160,806 – 268,009
Apartamentos 2 habitaciones
113.0 – 272.0
293,646 – 697,991
Apartamentos 3 habitaciones
306.0
1,33M
Dúplex
266.0 – 363.0
745,765 – 1,04M
Agencia
Properties and partners
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir