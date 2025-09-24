Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. South Eastern Region
  4. Residencial
  5. Ático
  6. Garaje

Áticos con garaje en Venta South Eastern Region, Malta

Marsascala
26
Fgura
19
Zabbar
19
Paola
10
Mostrar más
Ático Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Ático Ático 10 habitaciones en Marsascala, Malta
Ático Ático 10 habitaciones
Marsascala, Malta
Habitaciones 10
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Piso 5/1
Exclusiva Marsascala Ático en una zona tranquila y buscadaDiseñador acabado & totalmente amu…
$858,403
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en South Eastern Region, Malta

con Terraza
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir